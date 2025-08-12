　
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

台灣手機7月降幅排行出爐　各品牌乏力全軟、蘋果迎新機潮沒進榜

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣智慧型手機市場進入暑期銷售淡季，根據傑昇通信統計2025年7月全台門市銷售資料顯示，本月降價榜機型整體總降幅落在13%~40%，單月降幅則介於6%~23%，降價力道呈現擴大趨勢，顯示品牌為刺激買氣，短期促銷力度增加；本月降價冠軍是motorola Razr 60 Ultra，月降4,600元，上市至今累計降價高達9,600元、月降幅冠軍則是OPPO Reno14，兩容量（256GB與512GB）均達23%、總降幅冠軍則是小米Mix Flip，自上市以來狂降40%、而Google Pixel 9 Pro XL（16GB/256GB）累計便宜14,500元成為總降價冠軍。

▼motorola Razr 60 Ultra上市至今降價約9,600元。

▲▼ motorola razr 60 ,瘦子 。（圖／記者蘇晟彥攝）

7月手機降價榜機型涵蓋OPPO、motorola、SHARP、小米、三星與Google等六大品牌，且以旗艦、摺疊機居多，顯見價格調整並非單一品牌行為，而是全市場共同現象，透過降價促銷也是吸引消費者入手的關鍵之一。本月降價機型屬OPPO最多，光是Reno14系列就有三款機型入榜，且512GB與256GB容量單月降幅高達23%，反映該品牌短期靠提高降幅，積極卡位中高階市場；傑昇通信表示，隨著機型多元、選擇增加，當單月降價範圍逐步抬升，顯示消費者換機痛點正在被各大品牌精準回應，降價成為加速旗艦機普及的隱性推力。

七月降價王由motorola Razr 60 Ultra奪得，短短一個月降價4,600元，累計上市至今狂降9,600元；本月總降幅冠軍則是小米Mix Flip，目前售價17,990元，與原價相比，跌幅高達40%。傑昇通信認為，這幾款小摺疊機降價原因，不外乎是同類摺疊機型席捲全市場，包括三星Galaxy Z Flip7等競品價格接連下探，導致Razr 60 Ultra須利用降價維持競爭力，而Mix Flip上市已屆一年，根據市場價格變化規律，摺疊機新品集中上市後，舊款進入銷售尾聲，價格必然大幅放血促銷。

Google本月以Pixel 9 Pro XL（16GB/256GB）問鼎總降價冠軍，單機價差高達14,500元。傑昇通信指出，新一代Pixel 10即將發表，新機上市前勢必針對現有機型大力促銷、清理庫存並不意外；對於打算換機的消費者而言，這波降價正好提供了搶便宜的良機，只是想趁降價購入Pixel 9 Pro XL的消費者得留意，隨著庫存逐步消化，市場已出現「缺色缺規格」現象，若剛好有符合需求的現貨，遇到就要及早下手。

觀察七月台灣手機市場，蘋果iPhone並未現身，尤其備受關注的iPhone 16系列遲遲未入榜，價格依舊維持高檔。傑昇通信分析，iPhone 17系列發表進入倒數階段，蘋果透過精準控價、有限的降價幅度，導致iPhone 16系列存量穩定、價格韌性強；有關iPhone是否會在新機上市前出現價格鬆動？傑昇通信坦言，若庫存消化不及或品牌出現促銷壓力，iPhone 16確實有望擠進降價榜單，但對已鎖定目標機型的果粉而言，淡季促銷與新舊交替期反而是價格最友善的時機。

▲▼ 7月手機降價排行 。（圖／傑昇通訊提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/11 全台詐欺最新數據

522 2 6584 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
LIVE／中颱楊柳變強「陸警擴大14縣市」　氣象署最新說明

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台灣手機7月降幅排行出爐　各品牌乏力全軟、蘋果迎新機潮沒進榜

台灣手機7月降幅排行出爐　各品牌乏力全軟、蘋果迎新機潮沒進榜

手機

