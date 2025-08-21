晶片關稅最高300%！日經：台積電恐「付出更多」　英特爾成贏家

▲ 川普最快本周宣布半導體關稅。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國川普政府準備對進口半導體課徵高達300%關稅，這項「威脅性」貿易政策最快將於本周對外宣布，引發全球科技業高度關注。消息人士透露，輝達、蘋果和台積電等重要企業可能獲得豁免權，但代價是必須大幅增加在美投資承諾。

《日經亞洲》報導，川普赴阿拉斯加與俄羅斯總統普丁會面途中，向隨行記者表示將在「下周或下下周」公布對鋼鐵及半導體的關稅措施。商務部已奉命展開232條款調查，評估半導體進口是否影響國家安全。

Technalysis Research總裁暨首席分析師歐唐納（Bob O'Donnell）分析，「現實情況是，如果這些關稅真的實施，美國許多商品價格將大幅上漲。」他認為關稅成本不僅衝擊晶片製造商，也將轉嫁給採購晶片的科技公司及美國終端消費者。

華府智庫資訊科技創新基金會（ITIF）研究顯示，若對美國半導體進口商品全面課徵25%關稅，第一年將導致經濟成長下滑0.18%；若持續10年，第10年的經濟成長將減緩0.76%。

但報導指出，川普政府可能對特定企業網開一面。蘋果8月宣布再對美國製造業投資1000億美元，總承諾金額達6000億美元後，川普稱如蘋果等在美國建廠或承諾建廠的企業，將「不收取任何費用」。輝達也承諾未來4年將在台積電等合作夥伴幫助下，在美國建造價值5000億美元的AI基礎設施。

Wedbush證券公司董事總經理艾夫斯（Dan Ives）分析，「這就像一場正在上演的戲碼，但大型科技公司已學會如何在新遊戲規則下運作。我認為會是雷聲大雨點小。」

不過外國企業恐怕面臨更高門檻，台積電與三星過去幾年來已承諾投入數千億美元在美設廠，部分受惠於拜登政府《晶片法案》補助，但儘管台積電今年將對美投資提升至1650億美元，仍可能無法完全說服川普給予優待。

艾夫斯指出，「台積電與三星豁免門檻可能比美國公司更高，因為他們是外國企業」，「他們可能被迫付出多一點，但我認為他們還是會被豁免。」

對於成熟製程晶片製造商而言，由於利潤微薄且美國缺乏完整供應鏈，將生產線遷回美國並不可行。不過分析師認為，這類晶片價格本就低廉，即使面臨300%關稅，從1美元漲至3美元的衝擊雖然不小，仍在可承受範圍。

報導分析，英特爾（Intel）很可能成為最大贏家。這家美國晶片巨頭一直努力振興代工業務，但在最新製程技術上仍落後台積電與三星。英特爾最近宣布暫停德國和波蘭廠房計畫，並延後俄亥俄州工廠建設，專注於2025年下半年實現18A技術量產。

一名加州晶片業高階主管向《日經亞洲》透露，「外部客戶確實希望與英特爾合作，因為不想過度依賴台積電，但嘗試新代工廠需要投入資金和時間，英特爾還有很多說服工作要做。」

歐唐納指出，若關稅政策確實能迫使大型科技公司與英特爾合作，「長遠來看對美國是重要的」。軟銀集團（SoftBank Group）本周稍早也宣布對英特爾投資20億美元，而美國政府傳出也正考慮入股英特爾10%。