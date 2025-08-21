80歲免評聘看護移工即日起上路！檢附年齡證明即可提出申請

▲自今年8月1日起，年滿80歲長者免評即可申請聘僱外籍看護工，以簡化流程、減輕家庭負擔。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

為因應高齡化社會與家庭照顧需求，勞動部自114年8月1日起實施新制，年滿80歲長者免評即可申請聘僱外籍看護工，以簡化流程、減輕家庭負擔，原本須經過診斷評估或失能等級認定，方可申請聘僱外籍家庭看護工，未來80歲以上長者無須經過醫療機構評估開立診斷證明書，只需檢附年齡證明，即可提出申請。

縣長徐榛蔚表示，截至114年7月底，花蓮縣80歲以上長者人數為14,204人，外籍家庭看護工人數為3,497人，此次修法預計將惠及大量高齡獨居或需長期照護的家庭，為因應本縣人口高齡化，花蓮縣政府持續透過多元照護資源，如長照服務、喘息服務、日間照顧中心及居家護理，形成完善的照顧服務網，確保每一位長者都能獲得安全、有尊嚴的照護。

縣府社會處表示為因重症家庭雇主擔憂，移工恐選擇工作輕鬆之家庭，出現移工避重擇輕的現象，勞動部推出配套措施如下:

一、推動輕重分流重症優先，檢附「重症」證明，將「優先」審查處理，重症案件原則1日完成本國照顧服務員推介及介紹長照資源，一般案件則為7日；另年滿80歲只附身分證明文件者，則上勞動部台灣就業通網站申請刊登求才資訊，辦理國內求才至少7日。

二、擴大重症多元免評資格：重症失能者可用現有醫療證明申請外籍家庭看護工，不用再重複評巴氏量表，擴大免評新增3對象，包括：不分齡癌症第四期以上患者、全癱無法自行下床者及過去1年內曾聘僱看護工或中階看護工者，僅需檢附1年內有效證明即可申請。

三、重症家庭國內承接最優先：將重症家庭國內承接移工順位列為最優先，同時開放重症家庭可跨業別承接移工。

四、協調來源國增加量能確保品質，五、補足第一線執行人力，六、擴編預算支持看護家庭等六項措施。

▲重症家庭承接移工順位列為最優先。

社會處強調，雖開放80歲以上長者免評即可申請外籍看護工，但雇主於提出申請前仍應先評估是否有實際照護需求，家庭看護工工作範圍係以照護被照顧人及其相關工作，切莫誤認家庭看護工即為家庭幫傭，以免在聘僱後發生勞資雙方對工作範圍認知之爭議。

另雇主不可指派家庭看護工從事非照護相關之工作，例如指派其至所經營之民宿打掃、餐廳幫廚或協助零售販買等工作，如經查證屬實，最高可裁罰新台幣15萬元罰鍰。

雇主對聘僱移工管理法令如有相關疑義，歡迎洽詢社會處勞資科823-9007、822-0931、823-9007。