訊息躍上大螢幕！富里鄉電視牆託播申請開跑　長期有折扣優惠

▲鄉公所電視牆播放時間及優惠方式。（圖／富里鄉公所提供）

記者王兆麟／花蓮報導

為提供更完善的資訊傳播平台，花蓮富里鄉公所LED電視牆目前全面開放付費託播申請，無論是政府機關、公司行號、社團團體或個人皆可提出申請，藉由高曝光的戶外大型螢幕，強化宣傳效果，讓好活動、好產品、好訊息傳得更遠、更廣。

電視牆主要播放內容以政令宣導與鄉政相關訊息為主，另亦開放公益、教育、文化、農業、觀光等性質的推廣廣告，同時也歡迎一般廣告託播申請。託播內容以每則20秒計算，每日每則收費250元，並提供每小時至少5次循環播放，播放時間為每日早上7時至晚間9時。

為鼓勵長期使用，凡申請連續託播：三個月以上者享九折優惠；六個月以上者享八折優惠；一年（含）以上則提供五折優惠！若託播內容為推廣本鄉農特產品，且申請者為本鄉公司、團體或個人，則可享原定費用五折優惠。託播申請應於播放前10日，至富里鄉公所官網下載《LED電視牆廣告託播申請表》，備齊電子檔及書面資料後以掛文方式提出申請。經審核通過並完成繳費後，即可排入播出時程。

鄉長江東成表示，富里鄉電視牆自設置以來深受鄉親肯定，除了播放本所重要政令外，也成為在地農特產、活動資訊與商家推廣的重要管道。誠摯歡迎有宣傳需求的民眾善加利用這項資源，共同打造資訊透明、訊息流通的宜居鄉鎮。

相關申請方式與規定詳見富里鄉公所官網便民服務專區，如有疑問歡迎洽詢公所行政室，電話：03-8831111分機120~122。

