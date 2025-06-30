桃園工地管理「新三箭」7/1全面上路　強化建築工地安全

▲工地深開挖數據需公開，於工地告示牌揭露資訊，讓民眾知道。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為確保地下室深開挖工程安全，桃園市政府建築管理處將從7月1日起，啟動三項全新管理措施：公開工地深開挖的監測數據、要求施工日誌逐日上傳雲端，以及強化擋土支撐的第三方專業勘驗。新做法不只讓工地資訊更透明，讓市民住得安心，逐步帶領桃園工地管理邁向更智慧化的未來。

建管處莊敬權處長表示，7月1日上路的第一項新措施，凡地下室開挖9公尺以上者，開挖工地的監測數據，像是傾斜儀、地下水位等關鍵數值，都必須即時上傳到雲端系統。此外，工地主要出入口旁必須設置「安全監測數據告示牌」，民眾只要掃描上面的QR Code，就能透過雲端連結，隨時查看最新的開挖監測數據，讓工地安全資訊全面公開。

▲擋土支撐需由第三方專業技師勘驗簽證。（圖／市府提供）

另外兩項新措施則是重點放在加強工地內部的管理與控制。其一是強化「施工日誌」的執行，依「營造業法」規定結合雲端系統，強制要求工地主任每天上傳施工日誌，記錄工程進度、工人出勤狀況及各項材料使用數量，協助在工地管理上，有效追溯過程中的每個環節。

第三項新政策則是「擋土支撐安全勘驗」，對深開挖工地，要求具備獨立專業資格的第三方技師及建築師公會進行現場勘驗。透過這些外部專家的專業審查與簽證，確保地下室開挖壁面的穩定性以及擋土支撐系統的安全性。從源頭建立嚴格的把關機制，就能大幅降低工地坍塌的風險，確實保障周邊居民和所有施工人員的生命財產安全。

莊處長強調， 市府將持續精進全桃園的工地管理機制，與智慧科技接軌，優化施工的每個環節。透過資訊的系統化與透明化，不只讓民眾對工地安全更有信心，所累積的龐大數據資料，例如工人出勤用料統計、深開挖監測數據等，未來也將成為輔助建築管理政策制定的重要參考依據。