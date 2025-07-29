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打造東海岸觀光圈！業者提案申請跨域合作　獲選最高補助50萬

▲▼【雙濱生活趣場次】邀請台灣森林保健學會秘書長劉智凱分享區域旅遊產業新趨勢。（圖／東管處提供，下同）

【雙濱生活趣場次】邀請台灣森林保健學會秘書長劉智凱分享區域旅遊產業新趨勢。（圖／東管處提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

觀光署東部海岸國家風景區管理處於114年度推動東區觀光圈聯盟（協會）推動計畫，透過共識交流會、輔導參訪等方式，凝聚地方共識、整合區域資源，打造具在地特色的觀光品牌。以「East of Taiwan」東區觀光圈品牌出發，朝向「共創、共享、共榮」的觀光圈願景邁進，攜手業者共築東部觀光新藍圖。

東海岸九大觀光圈已於7月完成四場共識交流會議，共吸引近百位地方業者與貴賓熱情參與，獲得正面迴響。接下來將於7月30日舉辦【悠遊南迴x知本地區】場次，邀請在地業者分享打造部落永續品牌的經驗與成果。

▲▼【雙濱生活趣場次】邀請台灣森林保健學會秘書長劉智凱分享區域旅遊產業新趨勢。（圖／東管處提供，下同）

執行團隊雅比斯國際創意策略股份有限公司分享境外DMO的發展模式。

緊接著8月份，東管處將再舉辦三場精采交流會，邀請各界夥伴共襄盛舉。8月份共識會議分別為8月5日【秀姑巒大河戀】場次，邀請「三小市集」創辦人李宜倩，分享其推動友善農業與在地小農市集的實務經驗，探討如何藉由小農市集辦理經驗分享，農產串連社區的友善農業新趨勢，共同促進地方經濟與永續農業發展；8月6日【綠島天堂島嶼】場次，邀請到「原森旅行社有限公司」產品規劃經理趙玉芬擔綱主講，分享綠色旅遊的實踐模式，包含生態旅遊如何串聯地方資源，並在環境友善與社區共益之間取得平衡，推動永續觀光轉型；8月7日【蘭嶼】場次，東管處特別安排蘭嶼地區業者前往悠遊南迴觀光圈的「鹿寮青年發展基地」實地參訪，透過現場交流與案例份想，探討地方創生及跨圈合作的可行模式與實踐成果。

▲▼【雙濱生活趣場次】邀請台灣森林保健學會秘書長劉智凱分享區域旅遊產業新趨勢。（圖／東管處提供，下同）

【雙濱生活趣場次】業者熱情分享產業經營近況與計畫提問。

東管處林維玲處長表示，希望透過東區觀光圈的共識交流會，促進花東地區觀光業者間的合作與串聯，激發創意、累積能量，建立互信夥伴關係，共同找出臺灣東區觀光圈的發展優勢與獨特性，未來公、私部門更能透過臺灣東區觀光圈聯盟或協會推動區域觀光永續經營，帶動跨域產業共好。

除了共識交流會議，東管處積極推動「2025東海岸觀光圈跨域合作計畫」，鼓勵地方業者合作申請補助，以「品牌塑造、創新遊程、數位轉型、精準行銷、跨域共享」五大面向為核心，支持花東縱谷、東海岸、南迴線及離島等地業者組隊合作，開發聯名商品、整合行銷資源，深化East of Taiwam東區觀光圈品牌。

本計畫每組入選團隊最高可獲得新台幣50萬元補助，預計遴選5組優秀團隊，後續將透過踩線、媒體曝光與多元通路推廣模式，有效強化品牌形象與商品競爭力。

▲▼【雙濱生活趣場次】邀請台灣森林保健學會秘書長劉智凱分享區域旅遊產業新趨勢。（圖／東管處提供，下同）

【雙濱生活趣場次】7月24日舉行的東區觀光圈共識會議與會人員大合照。

計畫截止時間為8月4日（星期一）下午5時，歡迎有志業者把握機會踴躍報名參加，攜手將「East of Taiwan」品牌推向更廣市場，開啟東部觀光圈的品牌新局，創造更多產業價值與區域亮點，讓觀光不僅是產業發展的引擎，更成為東部居民生活品質提升的關鍵力量。

相關報名資訊：
◆7月30日【悠遊南迴】x知本地區共識交流會場次報名表單：https://forms.gle/NHzpWqAkMNAJpwzk8

◆8月5日【秀姑巒大河戀】共識交流會場次報名表單：https://forms.gle/JK3AaJ5pxqum1FUv6

◆8月6日【綠島天堂島嶼】共識交流會場次報名表單：https://forms.gle/bG738a1aQSTUsHRf9

◆8月7日【蘭嶼】共識交流會場次報名表單：https://forms.gle/LJyiHGEy9Gcx3zCV8
◆提案說明會報名表單：https://reurl.cc/2Q4Qer
◆計畫簡章辦法下載：https://reurl.cc/mYdYb9
 

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