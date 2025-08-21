　
地方 地方焦點

災後石綿瓦清運量能不足　陳亭妃兩度質詢要求中央協助

記者林東良／台南報導

台南市在丹娜絲颱風、728及802豪雨後，廢棄物清運成為急迫課題，其中石綿瓦因其毒性，對環境及人體健康均有危害，亟需妥善處理，立委陳亭妃指出，中央雖對家戶及畜牧業災後石綿瓦有資源整合與協助，但中小企業廠房缺乏清運政策及專案支援。

陳亭妃於本週二立法院院會上質詢行政院長卓榮泰，要求中央全力協助地方清運石綿瓦廢棄物，不分家戶、畜牧場或中小企業，只要在災區，均應動用所有資源，以免造成環境二次傷害。行政院長回應表示，依災害特別條例，已編列約13億元環境清理經費，由環境部協助地方處理。

然而，因畜牧產業由農業部提供專案補助，台南市環保局在農業清運上有所依據，但中小企業迄今未見類似專案協助，廠房風災毀損部分求助無門。陳亭妃於經濟委員會指出，臺南此次風災石綿瓦廢棄物清理量約5萬噸，僅靠13億元經費可能不足，呼籲經濟部啟動專案協助企業清運。經濟部長也承諾將與前進指揮所協商處理方案，全力支援中小企業石綿瓦清運補助。

陳亭妃強調，若石綿瓦處理不當，恐造成環境污染與健康風險，必須由中央整合資源提供最直接支援，確保地方復建順利，避免對環境及市民健康造成長期傷害。

綠稱提案「普發現金4.6萬」　侯友宜：新北怎有多餘的錢？

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

相關新聞

關鍵字：

石綿瓦清運陳亭妃協助

