　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳聖文送「核廢料水」到國民黨部　藍委批：核能是科學問題別作秀

▲▼ 國民黨立委吳宗憲召開 無期徒刑應分級 合併執行須修正 刑法修法 記者會 黃建賓 林沛祥 牛煦庭。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

核三重啟公投將於8月23日登場，民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文，20日帶著一箱放置在蘭嶼低放射性核廢料貯存場一夜的礦泉水，要求國民黨立委喝下，沒想到，國民黨發言人楊智伃親自接下，當場打開就喝，引發熱議。對此，國民黨立委吳宗憲表示，「缺不缺電是數學問題，不是政治口水。賴清德必須以蒼生為念，電力與核能攸關重大，不能只靠政客嘴巴告訴大家核能安不安全、夠不夠用」。

吳宗憲表示，若陳聖文送他一瓶水，他也會喝掉，核能問題應以科學解決，而非被執政黨操作為意識形態或政治問題。他說，「缺不缺電是數學問題，不是政治口水。賴清德必須以蒼生為念，電力與核能攸關重大，不能只靠政客嘴巴告訴大家核能安不安全、夠不夠用」。

吳宗憲也提到，近日美國總統川普表示太陽能跟風電是騙局，他雖然沒有要附和，但是就要讓外界思考，這些專業的問題是不是該交給科學家處理，而不是由政客誤導國人。

立委牛煦庭則指出，陳聖文沒穿防護服就帶水到現場，還能全身而退，國民黨發言人楊智伃也能直接飲用，反而證明核廢料儲存技術成熟、安全。他呼籲選民823公投投下同意票。

立委林沛祥表示，「術業有專攻」，陳聖文或許對蘭嶼地方文化了解不足，但以都市人來看，他智商可能有點問題，陳選擇用此方式做政治秀，雖然吸睛，但效果有待評估。他強調，反核若把科學與數學問題變成哲學問題，會讓人感到無奈，「電價上漲、台電財務赤字幾千億就在那裡，川普也認為再生能源太貴是騙局，這都反映出反核邏輯的矛盾。」他認為，對支持核電的人而言，陳聖文的行動反而成了鼓舞。

立委黃建賓則提到，核廢料議題並非無解，批評民進黨過去八年執政期間，處理核廢料成效有限。他說，「如果覺得核廢料是洪水猛獸，那過去八年執政黨做了什麼努力？應該理性討論、先解決缺電問題，而不是用政治性的情緒勒索。」
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
512 2 1651 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／爆料翻車！　侯漢廷向郭智輝鄭重道歉
百萬YTR金針菇證實暫離台灣！　目的地曝
總預算未含志願役加薪、警消退休金　卓榮泰要另提釋憲
獨／男泡漫畫店6天猝死！竟是知名製毒師　黑歷史曝
快訊／被控家暴「甜心議員」　誠泰少東不忍了：她要5千萬
梗圖未更正！ 　國民黨團不忍了：今天將提告
安心亞脫了！　比基尼超辣身材震撼萬人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

催罷免同意票！民進黨議員跨區支援車掃　「拔羅波」明辦罷前之夜

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

北投國中女壘奪世界冠軍　林佳龍辦慶賀茶會：台灣女壘重要里程碑

外交小尖兵授旗　新任AIT副處長：展現台灣獨特性絕佳機會

低階核廢料遷址2地點堅決反對　她曝最終處置場「正方3解」疑慮

總預算未含志願役加薪、警消退休金　卓榮泰要另提釋憲

歐洲國會幕僚訪台　吳志中：國際秩序受極大挑戰台歐合作至關重要

陳聖文送「核廢料水」到國民黨部　藍委批：核能是科學問題別作秀

北檢拿不出筆錄？　陳佩琪大酸：應該還在鏡檢手上大家幫忙找找看

國民黨肯定川普轟光電　綠：也要看齊川普「讓燃煤再次偉大」主張？

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

【11歲女孩出手救人】哈姆立克法解救被珍珠噎到的女子

潘俊佳盼「不要叫我嘎嘎」　高捷：沒辦法，本名記不住

【撿打火機惹禍】大貨車突左偏！ 轎車慘遭猛撞瞬間凹陷T^T

【超驚悚】網紅吃播「休旅車失控撞餐廳」玻璃瞬間爆裂、食物炸飛

【戲精女兒出沒】軍人爸收假女兒大哭…媽發現破綻爆笑

催罷免同意票！民進黨議員跨區支援車掃　「拔羅波」明辦罷前之夜

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

北投國中女壘奪世界冠軍　林佳龍辦慶賀茶會：台灣女壘重要里程碑

外交小尖兵授旗　新任AIT副處長：展現台灣獨特性絕佳機會

低階核廢料遷址2地點堅決反對　她曝最終處置場「正方3解」疑慮

總預算未含志願役加薪、警消退休金　卓榮泰要另提釋憲

歐洲國會幕僚訪台　吳志中：國際秩序受極大挑戰台歐合作至關重要

陳聖文送「核廢料水」到國民黨部　藍委批：核能是科學問題別作秀

北檢拿不出筆錄？　陳佩琪大酸：應該還在鏡檢手上大家幫忙找找看

國民黨肯定川普轟光電　綠：也要看齊川普「讓燃煤再次偉大」主張？

緬甸規模5.4地震「曼谷也在晃」　泰人緊急撤離逃到戶外

催罷免同意票！民進黨議員跨區支援車掃　「拔羅波」明辦罷前之夜

香港推動穩定幣發展　但具體運作仍不明確

陸劇男星遭瘋傳「男男緊抱」照！工作室告CP粉登熱搜…他被指忘本

高雄機車路口高速撞賓士！零件噴飛騎士噴飛重摔　恐怖畫面曝

26歲百萬網紅「孕初期麻醉整形」雙胞胎流產！　胎兒發育異常急動手術

爆料翻車！侯漢廷向郭智輝鄭重道歉　坦承「未嚴謹查核消息來源」

噴鼻血！「千年一遇神乳」瀬戸環奈戰袍沒扣好　火辣J奶全被看光

去上海、深圳都賠錢！館長返台痛斥「民進黨該下跪跟人民道歉」

Sony「移動式冷氣」騎車走路5分鐘降溫8度C　限時優惠4千元有找

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

政治熱門新聞

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

新北議會通過普發現金？　江怡臻：民進黨發言人榮登今日我最瞎

陳聖文遭千網洗版「送頭」：是你落跑欸

楊智伃一口乾　曝當下其實很慌

台中傳去年超徵75億

死刑判不了！吳宗憲推無期徒刑分級制修法　最重終身監禁不得假釋

核三公投通過也不會重啟？郭智輝：安全不能靠公投

喝光陳聖文送的核水　楊智伃曝身體狀況

財劃法、關稅衝擊、普發萬元影響　行政院拍板明年軍公教不加薪

新北綠黨團提案「普發4.6萬」　市府曝虧損887億：與中央不同

沒有「核廢料放你家」的問題！　台電建室內乾貯場「可存3785束核料」

湧言會不同調？綠營高雄市長初選　2議員表態支持許智傑

綠委拜託協商速過追加預算、普發1萬修正案　韓國瑜：我越來越重要

罷團期限內仍未更正梗圖！ 　國民黨團不忍了：今天將提告

更多熱門

相關新聞

國民黨肯定川普轟光電　綠：也要看齊川普「讓燃煤再次偉大」主張？

國民黨肯定川普轟光電　綠：也要看齊川普「讓燃煤再次偉大」主張？

美國總統川普昨日在自創社群媒體真實社群發文說，「我們不會同意風力或摧殘農民的太陽能發電。美國愚蠢的日子過去了！」國民黨主席朱立倫今（21日）受訪時肯定川普說法，並指出民進黨完全違反世界潮流。對此，民進黨回應，川普向來擁護傳統能源，更主張「讓燃煤再次偉大」，朱立倫今早還特別肯定川普說法，藍營現在是要全面跟川普能源政策看齊？台中市長盧秀燕支不支持燃煤復興？

喝光陳聖文送的核水　楊智伃曝身體狀況

喝光陳聖文送的核水　楊智伃曝身體狀況

黨主席盼交棒盧秀燕？　朱立倫表態了

黨主席盼交棒盧秀燕？　朱立倫表態了

川普批綠能騙局　朱：民進黨違反世界潮流

川普批綠能騙局　朱：民進黨違反世界潮流

連川普都認光電是世紀騙局　黃國昌：民進黨還不檢討錯誤能源政策？

連川普都認光電是世紀騙局　黃國昌：民進黨還不檢討錯誤能源政策？

關鍵字：

陳聖文核廢料國民黨藍委核能

讀者迴響

熱門新聞

孕婦媽硬塞「水果禮盒」　台大醫回家打開大驚失色

大稻埕煙火上演情侶格鬥　女遭扯髮慘摔畫面瘋傳

即／「甜心議員」遭家暴倒地　誠泰少東2罪起訴

玲玲颱風今可能生成路徑曝　午後雨最大

林口外海驚見「21道垂直光束」　網看照傻眼

明晚鬼門開22禁忌　「3生肖3星座」易卡陰當心劫數

新北議會通過普發現金4.6萬！　卓冠廷：請侯市府正視民意

63人旅遊團險被丟包峴港！導遊嗆找海關押人

川普公開反對風電、太陽能：讓電價創新高

快訊／玲玲颱風生成！直撲日本九州　最新路徑曝

館長被禁開抖音帳號　她一句話總結

算出726大罷免失敗　命理師曝「823是空亡卦」

虞書欣爆霸凌！當眾羞辱「蜘蛛精」　受害女星發聲

74萬韓YTR「要暫時忘掉一切」PO最新影片

快訊／宜蘭頭城山區爆棄屍！　7嫌落網了

更多

最夯影音

更多

【沒想到是這樣放】訂99包洋芋片取貨狂開一排XD

【120隻羊遭毒殺】懷孕母羊慘死...飼主哭訴：心血全沒了

【砸店還放人？】黑道醉漢砸店+甩女店員巴掌 警一句話全網炸鍋！

【疑車裡裝傻又裝忙？】四輪駕駛逆向闖單向道遭嗆！

【下冰雹了】合歡山5分鐘成雪白世界！民眾驚喜狂拍照

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦好市多必買

Threads推薦好市多必買

「文里補習班」開課啦！跟著脆上網友的推薦，開箱這些讓人食指大動的商品！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面