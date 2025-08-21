陳聖文送「核廢料水」到國民黨部　藍委批：核能是科學問題別作秀

▲國民黨立委吳宗憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

核三重啟公投將於8月23日登場，民進黨台北市黨部前副執行長陳聖文，20日帶著一箱放置在蘭嶼低放射性核廢料貯存場一夜的礦泉水，要求國民黨立委喝下，沒想到，國民黨發言人楊智伃親自接下，當場打開就喝，引發熱議。對此，國民黨立委吳宗憲表示，「缺不缺電是數學問題，不是政治口水。賴清德必須以蒼生為念，電力與核能攸關重大，不能只靠政客嘴巴告訴大家核能安不安全、夠不夠用」。

吳宗憲表示，若陳聖文送他一瓶水，他也會喝掉，核能問題應以科學解決，而非被執政黨操作為意識形態或政治問題。他說，「缺不缺電是數學問題，不是政治口水。賴清德必須以蒼生為念，電力與核能攸關重大，不能只靠政客嘴巴告訴大家核能安不安全、夠不夠用」。

吳宗憲也提到，近日美國總統川普表示太陽能跟風電是騙局，他雖然沒有要附和，但是就要讓外界思考，這些專業的問題是不是該交給科學家處理，而不是由政客誤導國人。

立委牛煦庭則指出，陳聖文沒穿防護服就帶水到現場，還能全身而退，國民黨發言人楊智伃也能直接飲用，反而證明核廢料儲存技術成熟、安全。他呼籲選民823公投投下同意票。

立委林沛祥表示，「術業有專攻」，陳聖文或許對蘭嶼地方文化了解不足，但以都市人來看，他智商可能有點問題，陳選擇用此方式做政治秀，雖然吸睛，但效果有待評估。他強調，反核若把科學與數學問題變成哲學問題，會讓人感到無奈，「電價上漲、台電財務赤字幾千億就在那裡，川普也認為再生能源太貴是騙局，這都反映出反核邏輯的矛盾。」他認為，對支持核電的人而言，陳聖文的行動反而成了鼓舞。

立委黃建賓則提到，核廢料議題並非無解，批評民進黨過去八年執政期間，處理核廢料成效有限。他說，「如果覺得核廢料是洪水猛獸，那過去八年執政黨做了什麼努力？應該理性討論、先解決缺電問題，而不是用政治性的情緒勒索。」

