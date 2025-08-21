陳聖文拎「過夜核廢水」踢館國民黨！Cheap酸：有問題是智商吧

▲陳聖文帶著水到國民黨中央黨部，楊智伃當場開罐一口乾。（圖／讀者提供）

記者鄺郁庭／綜合報導

前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文昨（20日）帶著從蘭嶼核廢料貯存場放置一夜的水，跑到國民黨中央，要求國民黨立委喝下。沒想到，國民黨發言人楊智伃親自接下，當場打開就喝，引發熱議。對此，百萬網紅Cheap開酸，「你拿一瓶放過夜的水說有問題，但你自己全程在現場卻沒事？其實有問題的是智商吧？」引發話題。

Cheap指出，陳聖文本來是鎖定徐巧芯，想要來場唇槍舌劍搶鏡頭，沒想到徐巧芯不在黨部，反而遇上楊智伃。他打趣比喻，「這就好像邢道榮嗆聲要打爆趙雲，結果迷路遇到廖化，被一刀斬於馬下。」嗆陳聖文連楊智伃都打不贏，還想挑戰BOSS，事後還被徐巧芯嘲諷，整個很慘。

另外，Cheap陳聖文準備的水似乎有一瓶是要給民眾黨主席黃國昌的，「給黃國昌的拿去國民黨那幹嘛？」Cheap忍不住隔空質問陳聖文有沒有想過，雖然想營造「核廢料好恐怖」的感覺，「但怎麼沒想到只要對方敢喝，就會被反將一軍，只剩自己尷尬。」

陳聖文20日上午帶著國民黨黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安、立委羅智強與徐巧芯等人的「替身瓶裝水」，讓這些替身在低放貯存場與核廢料共度一夜，並送回國民黨中央要求本尊們喝下，提醒相關政治人物，擁核別只是紙上談兵，而要親身面對核廢料的真實存在。

陳聖文表示，行政院1975年批准在蘭嶼龍門地區設置低放場，卻疑似向當地居民隱匿真相，因而引爆當地達悟族原住民首批抗議浪潮。1994年監測更發現，低放廠裡的核廢料桶鏽蝕嚴重，族人隔年進一步發起「一人一石填港」運動，希望阻止新核廢料進場。政府為息事寧人，曾承諾要遷出核廢料，但覓地未果最終仍然跳票，蘭嶼核廢料堆放至今仍未解決，「這就是蘭嶼人的無奈」。

陳聖文強調，自己並非全盤反對核電，只要能真正解決核安與核廢料的問題，他樂見多元能源選項，「但現況下，核廢料問題就是沒有答案」。他說，一瓶在核廢料廠過夜的瓶裝水，喝下去可能對健康沒有直接影響，「但我就是看不慣國民黨政治人物為了反對執政黨，刻意淡化核廢料的問題」。

「送水的目的，不只是以行動證明自己的反對立場，更要提醒國民黨這些人，不要只是坐而論道，而是要真正與人民一同面對核能造成的問題」。陳聖文最後表示，核三延役涉及的不只是能源供應，更關乎世代責任，盼公投能讓社會真正正視核廢料問題的嚴重性。

楊智伃則當場開嗆，台灣需要核能，也需要科學理性的檢驗核廢料，今天當然敢喝水，核能都是可以討論的，不要只會操作情緒作秀！「祝福陳聖文下次可以順利加入民進黨初選啦！」並打開礦泉水瓶大口喝下。