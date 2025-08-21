財劃法、關稅衝擊、普發萬元影響　行政院拍板明年軍公教不加薪

▲行政院發言人李慧芝出席主持行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院會今（21日）討論通過115年度中央政府總預算案，外界關注軍公教是否再加薪3％。對此，行政院發言人李慧芝說，考量經濟成長率、消費者物價指數趨緩，以及政府也有三項挑戰跟任務，「目前沒有排入現在的總預算案」。

回顧近年軍公教「薪情」，政府已在111、113年二年均加薪4％，114年調薪3％。李慧芝說，政府相當感謝軍公教同仁的努力，也為了推動民間企業調高勞工的薪資，所以在過去4年內已經3度調高軍公教同仁的薪水，漲幅來到11.4%。

李慧芝指出，今年的經濟成長率、消費者物價指數年增率在預估數字上，比去年趨緩，政府也有三項挑戰跟任務，包括財政收支劃分法對明年度中央總預算的衝擊；還有現階段企業面臨美國對等關稅的影響，政府也正提供各式各樣的產業支持方案；強化韌性特別預算再經過立法院三讀還有總統公布之後，政府會對全國人民發放1萬元的政策也會持續推動等，因此目前關於軍公教人員是否加薪的狀況，會再經過審議委員會後，再來評估調整。

李慧芝提到，目前沒有排入現在的總預算案，原因也是因為三個任務與挑戰的部分。明年也會持續強化照顧弱勢的部分，相關預算也已經放在任性條例裡面。