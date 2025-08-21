　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

115年總預算歲出3兆350億　國防預算合共達9495億、占GDP3.32%

▲▼行政院長卓榮泰出席出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲行政院長卓榮泰出席出席行政院會後記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院會今（21日）討論通過115年度中央政府總預算案，歲入編列新台幣2兆8623億、歲出編列3兆350億，兩者相抵差短1727億；其中，歲出較114年度增加1100億，再創新高。另外，債務還本1265億元合共須融資調度財源為2992億元，全數以舉債支應。各界關注的國防預算部分，加計公務預算、特別預算1792億、特種基金以及退輔會、海巡署等支出，國防預算合共9495億，已達GDP的3.32%。

卓榮泰說，明年度中央政府總預算大家都認為是一件艱鉅的工程，政府在整個財政結構調整底下，還是如實編出一份對明年國家政務推動乃至於未來對國家整體發展所需要的各項公共建設及科技發展，乃至於照顧民生的衛生社福各方面需要的政策跟預算。

卓榮泰指出，今天上午在行政院會經過討論，正式將115年度中央政府總預算、施政方針，一併送立法院，希望朝野各黨團能依過去審查預算共同經驗與共識底下，審查明年度總預算，行政院會努力促成更和諧、更有效率，且要在憲政體制下符合預算法精神。兩院目前應該都有這樣高度的體認跟共識，能朝這方向發展也有利國家未來發展。

卓榮泰說，115年度中央政府總預算已經向總統報告，今天行政院會通過。115年度總預算歲入編列2兆8623億，較114年度大幅減少3025億。歲出編列3兆350億，較今年增加1100億。

卓榮泰指出，國家經濟正處於高度成長階段，但是今年3月修正的新財政收支劃分法，明年要分配給地方的統籌分配稅款將大幅增加4165億給地方政府府，比今年多了58%，因此中央的財政會出現極大缺口。

但為了維持國家運轉動能，卓榮泰說，行政團隊必須增加對國家的建設、給國民更多照顧，即便中央財政歲入被縮減，但政府努力要做的事情更多，因此明年中央政府總預算包括國防經費增加938億，公共建設增加930億，科技發展增加266億，衛福經費增加203億。此外，為持續推動長照3.0上路，也增加227億。打詐、縣市河川治水工程，新成立的運動部乃至於AI新十大建設，各項預算也都有增加，因此，中央政府明年度總預算加上特別預算，舉債剛好是4000億，這數字相當高。

其中，各界關注的國防預算部分，卓榮泰說，國防公務預算編列5614億元，若加計特別預算1792億、非營業特種基金654億，以及納列退輔會退除役官兵退休給付1064億及海巡署支出371億，國防預算合共9495億，已達GDP的3.32%。

▼115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表。（圖／行政院提供）

▲▼115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表懶人包。（圖／行政院提供）

▲▼115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表懶人包。（圖／行政院提供）

▲▼115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表懶人包。（圖／行政院提供）

▲▼115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表懶人包。（圖／行政院提供）

▲▼115年度中央政府總預算案暨附屬單位預算及綜計表懶人包。（圖／行政院提供）

每日新聞精選

08/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

行政院卓榮泰國防預算財劃法舉債

