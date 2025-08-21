　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北檢拿不出筆錄？　陳佩琪大酸：應該還在鏡檢手上大家幫忙找找看

▲陳佩琪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳佩琪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

前民眾黨主席柯文哲涉犯京華城案、至今在押，但台北地院19日審理，檢方表明陳佩琪偵訊筆錄未列本件證據、因檢方有另案偵辦，引起柯文哲律師團不滿。對此，陳佩琪今（21日）大酸，自己幾乎都會去北院旁聽，但週二不敢去了，怕會被抓去關，結果一次沒去，反變成檢辯攻防要點，她的筆錄若找不到應該還在鏡檢那裡，大家幫忙找找看，在這裡請公訴檢察官、法官幫忙問問筆錄流落何方，是否還在鏡檢手上？

陳佩琪表示，這幾個月只要柯文哲有出庭，自己幾乎都會去北院旁聽，但週二不敢去了，想想連PO個檢察官和法官相片在社群媒體上，都會被抓去羈押個沒完沒了的，週二去北院怕會被抓去關起來，這樣先生就沒人送食物給他了，看柯文哲已經瘦成這樣，自己可以還在外面自由幾天， 至少還可以再多送幾天的菜給柯文哲。

陳佩琪表示，當天是沒想到開庭都幾個月了，從沒人提到她，就一次沒去，反倒變成檢辯攻防的要點，自己看到新聞原來是吵她的筆錄到哪裡去了，找不到應該還在鏡檢那裡，還是已經歸還北檢了？大家幫忙找找看。

陳佩琪提到，記得自己曾寫過叫他們主筆不要眼睛太勞累了，「請他們看清楚她的筆錄，不要看東西看到眼位脫窗，自己說是提領媽媽繼承父親在台銀的遺產，不是說她拿媽媽的腳尾錢，她的媽媽仍健在世上」。

陳佩琪說，在這裡請公訴檢察官、法官幫忙問問筆錄流落何方，鏡檢曾傳訊邱佩琳女士去訊問，怎麼等到現在還沒傳訊陳佩琪去問，是否筆錄還在他們手上？

陳佩琪說，記得約一個月前69屆台大醫學系辦了個餐會說是要慶祝同學高昇院長，主辦的同學跑來問她怎麼當天不出席，當天餐會原只限69屆的醫學系同學參加，但不知為何鏡週刊社長裴偉都跑去了，她若出席豈不羊入虎口， 到時在餐廳內被鏡檢昇堂審訊那就尷尬了。

接著，陳佩琪指出，自己旁聽，才知道法院有種叫轉譯和事後逐字稿，去年底她每次被姜長志檢察官叫去問，回家就自己在電腦上先轉譯成逐字稿了，過程連檢察官語音是高8度還是高到16度，自己都有一一駐記，所以筆錄丟了沒關係，她這裡有，法律若允許，她以後就在臉書上轉譯給大家看。

陳佩琪指出，呂政燁法官調職了，先別問嚴肅的法院承堂證物為何會外洩媒體了， 就先問私人書信好了，自己想問呂法官，先生柯文哲去年底寫給秘書長的信，為何會跑去鏡週刊上面？自己邏輯很好，這麼問可沒說是呂法官洩漏的，因為過程經手的人甚多，但是呂法官全權處理、裁定， 總該要負責出來說明吧？麻煩請講清楚再上路！ 

★★未經判決確定，應視為無罪★★

08/20 全台詐欺最新數據

柯文哲鏡檢陳佩琪民眾黨北檢

