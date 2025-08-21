不用核電電價比日韓低　黃國昌：經濟部比民進黨小丑弱智？

▲民眾黨主席黃國昌出席核三延役投同意車掃。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

重啟核三公投將在823登場，台電日前透過圖卡說明，強調台灣不用核電但電價仍比日韓低。對此，民眾黨主席黃國昌今（21日）批，這是用什麼代價達成的？過去電力發展基金台電用了剩多少？拿納稅人錢補貼3000億，現在虧損高達4000多億，「怎麼經濟部現在表現比民進黨的小丑還弱智？」

黃國昌指出，這是一個非常基本的算術問題，核電成本一度是1.5元，民進黨黑金貪腐集團喜歡用的光電平均大概是5塊錢，「一個一度1.5塊錢、一個一度5塊錢，民進黨現在是連基本的數學能力都出問題嗎？」

「就像童子賢董事長說的，不會持家請你請辭下台。」黃國昌說，他指的不是只有台電董事長，還有包括行政院長卓榮泰，莫名其妙，台灣人民因為你們錯誤的能源政策付出多慘痛的代價？結果現在還繼續用片面資訊、假訊息，想要誤導、欺騙台灣人民。

黃國昌提到，前兩天民進黨的圖卡，說日本在核電復興所講的相關資訊，被日本能源記者非常清楚打臉，「日本的能源記者都看不下去，怎麼民進黨在台灣國內散播假訊息，竟然是由日本能源記者打臉，直接戳破民進黨謊言，還奉勸民進黨不要用錯誤訊息誤導台灣人民，民進黨的臉還不夠腫嗎？還繼續要把台灣人的臉丟到國際社會上嗎？」

黃國昌還指出，昨天經濟部部長郭智輝竟然在經濟委員會詢答時，說有關於核電的重啟，要有「兩個前提、三個原則」，這是哪一部法律規定的？這是賴清德說的？奇怪了，在郭智輝的心中，台灣法律的規定比不上賴清德個人嘴巴講出來的話？請問，台灣現在是法治國家，還是帝制國家？賴清德什麼時候稱帝？賴清德什麼時候稱皇？賴清德所講的「兩原則、三前提」，請問規定在什麼地方？

黃國昌說，請郭智輝部長好好回去複習《核管法》、好好複習《公民投票法》，公民投票只要多數台灣人民認同，在沒有安全疑慮的情況之下重啟核電，經濟部就必須要去做，「這是你法律上的義務，不是你要去架空法律的要件，想要逃避自己法律上的義務，然後自己用賴清德嘴巴所說的兩前提、三原則」。

「我再提醒一次，台灣是法治國家，台灣不是帝制國家。」黃國昌表示，賴清德是台灣的總統、不是台灣的皇帝，憑什麼他嘴巴所講出來的話，竟然成為我們到底要不要重啟核電的法律要件？台灣的民主法治，在民進黨長期執政下，可能當老大當習慣，不斷沉淪、不斷墮落。