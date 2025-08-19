　
民生消費

7-11首創「商品許願池」功能！會員訂閱制「咖啡最高省770元」

▲▼7-ELEVEN寵粉新服務「uniopen PRIMA」訂閱制，推出小資族最愛「行動隨時取限定優惠」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN寵粉新服務「uniopen PRIMA」訂閱制，推出小資族最愛「行動隨時取限定優惠」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

7-ELEVEN為了優化商品結構，與消費者零時差接軌，首創推出「商品許願池」功能，邀請消費者自由填寫想在門市買到的商品，提案就有機會引進販售。此外「uniopen PRIMA」訂閱制推出專屬的「行動隨時取」咖啡寄杯優惠，最高現省770元。

7-ELEVEN「uniopen PRIMA」會員訂閱制現已突破3萬名會員，平均每月僅需不到60元訂閱費，即享有專屬優惠，於門市不限支付工具結帳、指定類別，筆筆再享5% OPENPOINT點數回饋，最高可額外獲得300點。

為了持續培養顧客忠誠度，「uniopen PRIMA」更推出小資族最愛的「行動隨時取限定優惠」，包含CITY CAFE大杯拿鐵、美式以及CITY PRIMA精品拿鐵、美式，都可以用專屬優惠價購入，最高現省770元。每月還有總價值2000元以上，超過20大通路加碼優惠券可領取。

▲▼7-ELEVEN寵粉新服務「uniopen PRIMA」訂閱制，推出小資族最愛「行動隨時取限定優惠」。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN「OPENPOINT APP」近來推出「許願池」功能。（圖／業者提供）

另外，OPENPOINT APP 近來也化身「許願小本本」，為了更優化商品結構品類、與消費者零時差接軌，7-ELEVEN 首創推出「許願池」功能，邀請消費者自由填寫想在門市買到的商品，提案就有機會引進販售。

自7月下旬推出至今，已有超過千人填寫，許願商品涵蓋日韓特色食品、飲料、統一7-ELEVEn獅棒球隊周邊商品等，每月也有提供OPENPOINT獎勵點數，作為提案商品成功上市獎勵，邀民眾想買什麼就許願。

●美廉社APP周四下殺

美廉社APP每周四推出「周周超瘋價」好康，這周推出廚房必備的「統一沙拉油」（760ml），限時下殺只要67元，將於8月21日（四）上午9點起在美廉社APP「隨買隨取」開賣，數量有限，售完為止。

▼美廉社周四APP推出爆殺品。（圖／業者提供）

▲▼美廉社周四APP推出爆殺品。（圖／業者提供）

●全家會員優惠

全家便利商店將於8月20日至8月24日推出「會員限定」優惠，多項商品下殺，買1送1或兩件更省。

包括農心辛拉麵「買1送1」、UCC艾洛瑪指定品項「買1送1」、Let's Cafe 特濃美式、特濃拿鐵「任選兩杯79元」。五月花厚棒衛生紙更是祭出超狂「買1送2」。

▼全家自8月20日起至8月24日，推出會員限定優惠。（圖／業者提供，點圖可放大）

▲▼超商優惠，全家優惠。（圖／業者提供）

