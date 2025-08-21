陳聖文送「核水」遭打臉　黃國昌：小丑行徑不要污辱台灣人智商

▲民眾黨主席黃國昌出席核三延役投同意車掃。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

重啟核三公投將在823登場，民進黨前台北市黨部副執行長陳聖文日前帶瓶裝水前往蘭嶼核廢料貯存場放置一夜，接著帶到國民黨中央黨部踢館，但國民黨發言人楊智伃卻一口喝掉；尷尬的陳聖文晚間在臉書說，「你們以為把水喝掉很光榮？」對此，民眾黨主席黃國昌今（21日）上午受訪批評，「民進黨一個小丑一個小丑推出來」，籲民進黨不要污辱台灣人民的智商。

黃國昌說，老實說，過去民進黨在黨外時期的時候，雖然沒有什麼資源、穿草鞋，但是都可以吸引到很多很有理想、有能力的年輕世代參與政治。到了2025年的民進黨，長期執政進入第9年，手上握有龐大資源，結果看到民進黨最近的表現，一個小丑又一個小丑出來，「跟台灣社會顯示，什麼叫做...，我也不曉得什麼詞彙形容，網友可以自己填空，讓人看了不甚唏噓」。

黃國昌指出，如同那位選過議員的陳姓先生所說，核廢料的處理不是今天才發生，就像他在公投說明會所說的，民進黨執政9年多，請問到底在幹嘛？請問民進黨到底在幹嘛？連核廢料處置相關的法制作業，連開始都還沒開始，到今年才花了2000萬請學者研議有關核廢處置的法制，非核家園推動小組已經4年多沒有開會。

「台灣使用核電40年，目前國際上日新月異的科技、對核廢料的處置，早就有了妥適的方法。」黃國昌說，民進黨令人困惑的是，手上握有權力，法律上也有責任，該作為不作為，一天到晚用核廢料恐嚇台灣人民，表面上是遂行民進黨非核家園的意識形態，「實際上打開天窗說亮話，就是幫民進黨綠電黑金貪腐集團在護航」。

黃國昌說，連美國總統川普都發文說，在美國發展光電所造成的負面效果是什麼？良田美地沒有了、電價不斷攀升，「這樣的問題民進黨還打算把頭繼續埋在沙子裡面，當鴕鳥視而不見嗎？還打算繼續把在野黨非常懇切希望民進黨徹底重新檢討錯誤能源政策，當成又是中共同路人在扯台灣後腿嗎？」

「請民進黨不要再欺騙人民了。」黃國昌呼籲，民進黨不要派一些年輕世代、但卻展現一個又一個小丑行徑，來污辱台灣人民的智商，「台灣人民沒有這麼好騙，台灣優秀的年輕世代更不會隨著民進黨那些小丑起舞」。

另外，針對823公投當日的活動，黃國昌說，依照現行法制，公投跟選舉罷免不一樣，當天是可以宣傳的，民眾黨在823那天規劃一連串快閃行動，要號召所有已經返鄉的青年學子，大家出門投票。

黃國昌指出，具體行動內容，既然是快閃活動，青年部、文宣部的同仁會透過網路宣傳方式，透過重南到北的大串聯，提醒所有台灣公民，特別是18歲以上年輕人要記得出來投票。