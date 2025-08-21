「陳聖文自製核水」被喝掉　他點名青鳥：要不要喝光電板紅水？

▲楊智伃當場一口喝下，陳聖文當場傻眼。（圖／讀者提供）



網搜小組／劉維榛報導

前民進黨台北市黨部副執行長陳聖文拎著「過夜核廢水」到國民黨中央踢館，殊不知國民黨發言人楊智伃當場一口喝下，陳聖文傻眼的影片引發討論。對此，胸腔科名醫蘇一峰反問，光電板的紅水號稱無毒無污染，「青鳥要不要喝？」

陳聖文把瓶裝水與低階核廢料共度一夜，20日親自帶著「自製核廢料水」到國民黨中央黨部踢館，豈料楊智伃也衝到門口問，「你來送水的嗎？那我來喝一口好不好」，隨即拿走陳聖文手中的瓶裝水，並一口氣喝掉，讓陳聖文傻眼之餘，更雙手比讚回嗆「喔讚，一年四季都在喝」。

對此，蘇一峰也看不下去，他在臉書表示，跟低階核廢料相處一個晚上，接觸到的輻射量「最多只差不多一張X光檢查，這樣水就會變成輻射水嗎？」

此外，中南部日前遭受颱風暴雨侵襲，導致許多光電板受損，棄置在農地上甚至流出紅色污水。這讓蘇一峰也不禁反問，「光電板的紅水號稱無毒無污染，青鳥要不要喝？」

底下網友熱議，「笑他們不敢喝」、「應該給他們光電污水，部長說沒毒，多喝多健康」、「反送光電板紅水當場喝，一人一瓶比較公平」、「回禮給民進黨送光電水，是個不錯的禮物喔，而且絕對是台灣製造出產」、「覺得核廢水都比他們的心還有腦乾淨多了」、「全黨一人一口就好」。

對此，民進黨團書記長陳培瑜今（21日）受訪表示，她有看到新聞，「我想所有這些想要表達對核廢料不安全疑慮我們都可以明白」，但行為適不適當，大家有所公評。

陳培瑜強調，所有討論核廢料、核安社會共識真的要站在理性角度，「我們真的需要大家看見」，核廢料討論是個科學問題，絕對不是新聞輿論說個兩三天好像就沒事了。假設公投真的過關，難道我們要把老舊的核電廠重啟？這件事情難道不需要專業評估？難道不需要務實討論？如果這些討論跟評估都還要被民意公投踐踏，「那我不知道台灣到底還有多少領域可以真正認真討論專業、重視專業」。

陳培瑜認為，在這瓶水上的議題，個人認為確實有需要討論空間，但還是希望回到核廢料、核安全、社會共識三個很重要原則上。