政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳聖文送水國民黨被一口喝變臉　千網洗版「送頭」：是你落跑欸

記者許力方／台北報導

民進黨前台北市黨部副執行長陳聖文帶著放置在核廢料貯存場的替身水到國民黨中央黨部，被國民黨發言人楊智伃接走開罐猛喝，雙方衝突過程在網路瘋傳，陳聖文粉絲團也遭洗版，刷破6000則留言，網友狂酸「送頭到家門口」、「是你落跑欸！」

陳聖文日前特別帶著國民黨發放的「替身」瓶裝水，跑到蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置，今天（20日）特別把水帶去藍營黨中央，在門口對著鏡頭喊話國民黨別只是紙上談核，痛批國民黨把這當成「喝水比賽」相當幼稚。這時楊智伃出現在鏡頭後，拿了水就想當場開喝，陳聖文急得直呼「不要給她鏡頭」、「這是要給徐巧芯的」，拉著推車就要離開。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／陳聖文 SHENG）

▲陳聖文送水到國民黨中央黨部。（圖／翻攝自Facebook／陳聖文 SHENG）

楊智伃不滿開嗆「今天送這個給我們喝，我們要喝還不給我們喝？就是作秀嘛？一大早來這邊擺拍！」氣得直呼「我想要喝啊，我現在就喝給大家看。」並當場開罐喝下，讓陳聖文變臉痛批「無聊至極，你以為喝水會有什麼勳章嗎，你是誰啊？」隨後就離場。

事後陳聖文在臉書粉絲團發文，再開嗆「說真的，你們以為把水喝掉很光榮？還能領什麼榮譽勳章嗎？」核廢料根本無解，不是辦什麼喝水比賽。文章吸引8000人按讚，近7000則留言，泛藍陣營前來叫陣，徐巧芯回應「謝謝你幫忙宣傳，本人喝爆5瓶」、國民黨小編也表態「你再是在演鄉土劇嗎？你從蘭嶼直送水要給我們喝，我們很乾脆喝完，你也要崩潰。」

不僅如此，大批網友也前來朝聖洗版，狂酸陳聖文「一代不如一代，送人頭送到家門口」、「笑死，包包起來啦，難看啦」、「看了留言，我就覺得我不用再說什麼了」、「直接送頭」、「人家喝了…你怎麼跑了」、「她沒擋欸！是你落跑欸」、「太漏氣了」，也有許多人留言「這鬧劇好好笑」、「好的，投同意」。

▼楊智伃當場開罐一口乾。（圖／讀者提供）

▲陳聖文今日帶著在蘭嶼低放射性核廢料貯存場放置一晚的瓶裝水，到國民黨中央黨部。（圖／讀者提供）

