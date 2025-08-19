紅冠水雞現蹤新北藤寮坑溝　築巢下蛋見證生態復甦

▲藤寮坑溝二期設置原木壩及擾流工，並在渠底增設10處深潭，藉此提供魚類棲息地。（圖／新北市水利局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

車水馬龍的新北市中和區，竟藏著一條令人驚豔的生態廊道！水環境巡守隊日前在藤寮坑溝巡查時，驚喜發現一隻害羞的紅冠水雞正在溪畔築巢，巢中兩顆白底帶斑點的蛋，正孕育著嶄新生命。這個動人畫面，不僅是大自然的珍貴禮物，更是新北市水利局長期投入水環境整治的最佳回報。

新北市水利局長宋德仁表示，藤寮坑溝過去是一條單調、毫無生命氣息的「三面光」混凝土溝渠。自2020年起，水利局以創新治水思維，打造全長1.5公里的近自然河川及通勤綠廊，成為全國首條成功改造都會型三面光排水溝渠的典範。

▲水環境巡守隊在藤寮坑溝巡查，驚喜發現1隻紅冠水雞正在溪畔築巢下蛋。

宋德仁補充，這項改造計畫分兩階段進行：第一期（2020-2022年）完成中正三橋至嘉慶橋段，第二期（2023-2024年）接續完成嘉慶橋至延吉橋段。工程運用砌石工法創造河道蜿蜒與急緩流變化，設置原木壩及擾流工，並在渠底增設10處深潭，提供魚類棲息地，成功串聯兩期工程水域，維持了水生動植物生態場域的完整性。

水環境巡守隊林副隊長回憶，18日上午9時半進行例行巡查時，在中正三橋下方驚見紅冠水雞築巢下蛋。「紅冠水雞生性害羞，平時要發現牠們築巢已屬不易，更何況是在一條曾經毫無生氣的排水溝裡。」林副隊長感動地說：「看著這兩顆充滿希望的蛋，證明我們長期以來的努力沒有白費，就像在孵育這條溪流嶄新的未來。」

▲巢中兩顆白底帶斑點的蛋，正在孕育著嶄新的生命。

這些不為人知的巧思，讓藤寮坑溝生態系統悄然復甦。根據最新調查，渠中物種已多達188種，除紅冠水雞外，還包含斯氏繡眼、冬候鳥東方黃鶺鴒，更有二級保育類台灣冠八哥現蹤，昆蟲類則有善變蜻蜓及無尾鳳蝶。每一種生物的現身，都在訴說著這條溪流的重生故事。

紅冠水雞的築巢證明：當人類給予大自然一份善意，它將回報無限驚喜。未來水利局、公所與巡守隊將持續維護這得來不易的城市溪流，期待更多野生動植物在此落腳，共同為中和市區增添更多綠意與活力。

▲藤寮坑溝一期運用砌石工法創造河道蜿蜒與急緩流變化。



▲藤寮坑溝曾是一條單調、毫無生命氣息的「三面光」混凝土溝渠。