5種食物害血糖狂飆！專家點名「這款健康飲品」：糖比可樂更高

▲李婉萍點名5種食物升糖速度極快，應盡量避免。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

想控血糖，飲食選擇是關鍵。營養師李婉萍提醒，有五種食物升糖速度極快，應盡量避免，包括白吐司、早餐麥片、水果乾、水果優格飲和剉冰，其中水果優格飲看似健康，實際含糖量甚至高於可樂，一瓶就可能讓血糖飆升。她也建議民眾適量攝取四類食物，如魚類、全穀雜糧、堅果及柑橘類水果，有助血糖穩定。

李婉萍指出，白吐司屬精緻澱粉，若再搭配高糖果醬，升糖速度更快。早餐麥片雖被視為健康食品，但其實多數產品含有大量添加糖，對需要控糖的人來說完全是地雷。至於水果乾，因果糖高度濃縮，一小把熱量就破百，血糖上升速度甚至快過新鮮水果。

另外，水果優格飲常被誤認為低負擔飲品，實際含糖量比可樂更高，一瓶喝下血糖立即飆高。夏季常見的剉冰則是「升糖大魔王」，由糖水與澱粉組成，若要食用，建議選擇愛玉或仙草當配料，以減少碳水化合物的攝取量，才能降低對血糖的衝擊。

▲水果優格飲看似健康，含糖量卻比可樂還高。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



至於有助控糖的食物，李婉萍建議每週兩次攝取富含Omega-3的魚類，例如鮭魚、鯖魚與秋刀魚，份量以手掌大小為基準。全穀雜糧如鷹嘴豆、紅薏仁屬抗性澱粉，能增加飽足感且血糖上升幅度不大。堅果類如南瓜籽則提供優質油脂，每日可食用一湯匙。

最後，她強調，柑橘類水果含有多酚與柚皮苷，可幫助穩定血糖。每天攝取兩份，最好安排在飯後，較能達到控制效果。選對食物、少碰陷阱，才是維持血糖健康的關鍵。