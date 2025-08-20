日本又見熊殺人！73歲婦倒垃圾遇襲身亡　今年秋田縣首例

▲日本秋田縣一名73歲婦人7月底在北秋田市遇襲，近日仙北市也陸續發現熊的蹤跡。（翻攝自X）

圖文／鏡週刊

日本夏天熊出沒，近日北海道登山客遇襲事件震驚社會，今（20日）也傳出秋田縣一名7月底在倒垃圾時遭熊襲擊的73歲婦人，在經過醫院治療後仍不幸身亡。

根據《共同社》報導，秋田縣北秋田市一名73歲婦人，7月31日晚間在住所附近的殘障設施處遭到熊襲擊，根據監視器畫面，可以看到身高約1公尺的熊攻擊了正在倒垃圾的婦人。

秋田縣警北秋田署今（20日）宣布，該婦人在遭到攻擊後陷入昏迷，經過住院治療，仍不幸在醫院中過世，死亡原因就是受到熊襲擊後的傷勢導致，她也成為秋田縣今年第一起因熊攻擊而死亡的案例。

而秋田縣不只一處有熊出沒，近日仙北市也陸續發現熊的蹤跡，今天上午6點30分左右，角館町山谷川崎上大場地區，縣道250號線往角館市區方向約700公尺的稻田，也被發現遭到熊破壞，根據推測，可能也是前日出沒的小熊所為。



