美國施壓日本增加防衛費用！坦言「憲法不合理」：落後南韓

▲2021年5月22日，日本陸上自衛隊74式戰車參加年度實彈演習。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國國防部對日本政府在防衛費用增幅上的反應表達強烈不滿，認為日本因憲法限制導致增幅緩慢，與南韓、澳洲及德國等其他盟國相比，進度明顯落後。美方強調，日本應如德國透過法律與政策調整，確保防衛力量與盟友同步，並積極承擔自身防衛責任。

根據日媒《日經新聞》，美國國防部相關人士指出，日本政府雖長期關注國防安全環境惡化，但卻以「憲法僅限於後方支援」作為防衛費增幅緩慢的理由，令美方感到「非常不合理」。美國認為，日本作為重要盟國，應在防衛支出上與南韓、澳洲、德國等保持同步，在國際上扮演負責任的關鍵角色。

美國國防部自總統川普第二任期以來，持續要求歐亞盟國提升防衛能力，與美國並肩而行。德國、加拿大等北約組織（NATO）盟國已同意將國內生產總毛額（GDP）的5%分配於國防與相關投資，其中3.5%直接用於軍事，1.5%用於改善基礎設施等間接支出。美國也於今年6月表態，亞洲盟國亦應參考北約新目標，提高國防預算。

美方官員在7日表示，不僅歐洲，印太地區的多數盟國提升防衛費用十分可觀，並提到南韓在新政府上任後，與美方的防衛費討論可能取得進展。然而，日本在防衛費增幅上仍顯消極，被視為「唯一」進展有限的國家。

日本設定2027年前將防衛費提高至GDP的2%，但美方指出，「雖較過往有所改善，但在當前安保環境下仍明顯不足」。美國國防部官員以德國為例，稱德國透過修改憲法放寬債務限制，為增加防衛費用鋪路，並強調日本若真心考慮安全議題，應採取類似措施，積極調整自身防衛角色。

美方強調，期望日本為自衛與集體自衛權承擔責任，這並非暫時性要求，而是盟友關係中整體轉型的一部分。該官員指出，此意見亦是基於聆聽日本政府立場後的合理判斷，並提醒「挑戰就在眼前，而非遠方」。