嘉義男遭虎頭蜂螫傷「癱軟昏迷」！妻焦急求助　警消合作搶命

▲嘉義縣一名男子遭虎頭蜂螫傷陷入昏迷，妻子連忙報警求救 。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森、黃資真／嘉義報導

嘉義縣一名黃姓男子今(20日)一早到後山巡視水源，卻被虎頭蜂螫傷，返家後癱軟昏迷不醒，高姓妻子連忙報警求助，由於夫妻倆住家位處深山，員警先以巡邏車載到嘉129線，再交由救護人員送醫搶救，所幸救回一命。

竹崎分局說明，今天中午12時30分，高姓女子報案稱丈夫早晨到後山巡視水源被虎頭蜂螫傷，返家後全身癱軟陷入昏迷，新美聯合所所長黃俊彥獲報後立即通知119派遣救護車，同時由員警侯仕伯會同阿里山鄉山美衛生室護士浦曉佩火速趕往傷者家中救護。

惟2人抵達時林男已呈現嚴重過敏反應昏迷狀態，須及時送醫，由於山區路途遙遠，等救護車抵達恐已過黃金搶救時間，侯員立即駕駛巡邏車將傷者護送至台18線嘉129線路口等待救護車。

待消防局救護車於中午12時54分到達，迅速接手將傷者送往嘉義聖馬爾定醫院急救後順利挽回寶貴性命。家屬事後至派出所感謝警消同仁的熱心協助，肯定警方機警，及時送醫，深表感激。

竹崎分局長吳誌權表示，身在公門好修行，救人一命勝造七級浮屠，並勉勵同仁處事當機之斷，發揮最大效益解決民眾困難減少悲劇之發生。