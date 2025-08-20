赴福岡「這樣飛」超便宜！旅台日本作家曝秘招　一家4口省近6萬元

▲福岡機場是前往九州旅遊的最佳起點，但機票價格居高不下。（東方IC）

圖文／鏡週刊

福岡機場是前往九州旅遊的最佳起點！距離市中心天神與博多僅約5公里，搭地鐵或巴士10至15分鐘就能直達熱鬧市區，省下寶貴交通時間。加上航班選擇多、班次頻繁，一直是台灣民眾出國的熱門選擇，卻也導致機票價格常常居高不下，即便廉航促銷也是買不下手。旅台日本作家下坂泰生大方傳授破解法，提醒台灣人玩九州不妨考慮改飛佐賀機場。

日本作家下坂泰生昨（19）日在臉書發文指出，福岡過去長期將觀光推廣重心放在韓國市場，但近10年來逐漸調整策略，將廣告與資源分配至其他國家，讓來自台灣等地的旅客數量明顯成長。

下坂泰生表示，近年常在福岡見到台灣遊客的身影，讓他感到非常開心。他也特別分享一個省錢旅遊小知識：若台灣飛往福岡的機票價格偏高，旅客不妨考慮改搭台灣虎航直飛佐賀機場。下坂泰生舉例，以同樣的日期飛福岡單趟票價就要9,599元；但若改飛佐賀機場，價格卻只要2,399元。

▲日本作家下坂泰生分享他的買票密技。（翻攝自日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん臉書）

他指出，佐賀機場距離福岡並不遠，與「成田機場至東京市區」的交通感受相似。從佐賀機場搭乘接駁車到佐賀車站，費用約130元新台幣，車程約30分鐘；再轉搭高速巴士前往福岡天神，約需230元新台幣，車程1小時15分鐘。若行程允許，經由佐賀前往福岡，不失為一個經濟又具地方風情的選擇。

他同時提醒，佐賀機場屬於小型地方機場，環境樸素，周邊沒有太多設施或娛樂，與茨城機場的氛圍相似。

文章曝光後，有網友驚呼「一家四口來回可以省快6萬元，我的天哪」、「飛佐賀也可以去長崎也不錯」、「可惜佐賀的班次太少了」、「佐賀的優點有outlet」、「佐賀進福岡出很不錯～在機場還可以買免稅品」；更有人分享「九州是個很有趣的地方，北九州南九州都好吃又好玩。也比東京大阪經濟實惠，還有很多特色列車可以搭乘。」



