大陸 大陸焦點 特派現場

閱兵劍指美國？　共軍：反對霸權主義和強權政治

▲▼大陸國新辦舉行記者會，介紹閱兵準備工作情況。圖為閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵，共軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國新辦舉行記者會，介紹閱兵準備工作情況。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

今年是抗戰勝利80周年，大陸將於9月3日舉行大閱兵。在國際政治變動快速之際，大陸93閱兵領導小組今（20）日談及閱兵意義時表示，要堅持弘揚正確二戰史觀，堅決維護戰後國際秩序，堅定捍衛國際公平正義，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治。

大陸國新辦今日上午舉行記者會，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵介紹閱兵準備工作有關情況。由於鄰近大閱兵，記者會現場湧入大量中外媒體。

新加坡亞洲新聞台（CNA）記者提問，「大規模紀念抗日戰爭勝利80周年閱兵有什麼重要意義？您希望國際社會從中得到什麼啟示？」

吳澤棵對此回應稱，這次閱兵是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年紀念活動的重要組成部分，是為了銘記歷史、緬懷先烈、珍愛和平、開創未來。他提到，中國人民抗日戰爭開始時間最早、持續時間最長。

吳澤棵強調，和平來之不易，和平必須捍衛。「我們願同世界上愛好和平的國家和人民一道以史為鑑，從第二次世界大戰的深刻教訓和反法西斯戰爭的偉大勝利中汲取智慧和力量，堅持弘揚正確二戰史觀，堅決維護戰後國際秩序，堅定捍衛國際公平正義，堅決反對一切形式的霸權主義和強權政治，共同推動構建人類命運共同體。」

▲▼大陸國新辦舉行記者會，介紹閱兵準備工作情況。圖為閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵，共軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠。（圖／記者陳冠宇攝）

▲大陸國新辦記者會湧入中外記者。（圖／記者陳冠宇攝）

另外，參加這次閱兵的還有「維和方隊」，吳澤棵稱，中國是聯合國安理會常任理事國第一大維和行動出兵國，常態保持8000人規模的維和待命部隊，是聯合國維和行動的關鍵力量。

吳澤棵表示，今年是中國軍隊參加聯合國維和行動35周年。他稱，中國維和部隊「為世界和平作出了重要貢獻，用實際行動詮釋了中國對多邊主義和聯合國憲章宗旨與原則的堅定支持，彰顯了中國軍隊和平之師、正義之師、文明之師的良好形象。」

吳澤棵指出，這次受閱的維和部隊方隊，遂行過國際維和任務，具有東北抗聯血脈，涵蓋工程兵、步兵等兵種專業。「這樣安排，既突出對抗戰勝利的隆重紀念，又展現我履行國際義務、維護世界和平的大國擔當。」他並稱，中國始終堅持走和平發展道路，中國軍隊始終是維護世界和平的堅定力量。

▼大陸紀念抗戰勝利80周年主題花壇已經出現在北京長安街沿線。（圖／記者陳冠宇攝）

▲▼大陸紀念抗戰勝利80周年主題花壇已經出現在北京長安街沿線，仍有園藝工人在進行維護。（圖／記者陳冠宇攝）

台灣人「ㄣㄥ不分」兩發音合併中　研究：走在語言變化最前線

閱兵劍指美國？　共軍：反對霸權主義和強權政治

閱兵劍指美國？　共軍：反對霸權主義和強權政治

相關新聞

北京93大閱兵將至　新型無人裝備將「首次對外展示」

北京93大閱兵將至　新型無人裝備將「首次對外展示」

今年是抗戰勝利80周年，大陸將於9月3日舉行大閱兵。官方今（20）日預告，屆時展示的大陸國產新型裝備「佔比很高」，並指部分陸海空基戰略重器、高超精打、無人和反無人裝備，是第一次對外展示。

北京93大閱兵細節曝光！　時長70分鐘、設45個方隊

北京93大閱兵細節曝光！　時長70分鐘、設45個方隊

影／1.36億人看過！他紀錄「中國娃娃」被日軍追殺

影／1.36億人看過！他紀錄「中國娃娃」被日軍追殺

九三閱兵首場演練登場！　北京封控核心街道成「警戒區」

九三閱兵首場演練登場！　北京封控核心街道成「警戒區」

93大閱兵與主席的強國夢

93大閱兵與主席的強國夢

拉麵店員「怕手髒」不敢握手　木村拓哉緊握：很感謝這雙手

屈中恆遭觀眾轟吸毒該列劣跡藝人

【抽油煙機驚見鳥蛋！】男悉心照顧成功孵出鳥寶

【人生差點登出！】滑雪者僅差2英尺差點墜入深淵

【頂樓求救】72歲翁狂揮衣！ 警衝上去開門秒破案XD

