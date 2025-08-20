北京93大閱兵將至　新型無人裝備將「首次對外展示」

▲大陸國新辦舉行記者會，介紹閱兵準備工作情況。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

今年是抗戰勝利80周年，大陸將於9月3日舉行大閱兵。官方今（20）日預告，屆時展示的大陸國產新型裝備「佔比很高」，並指部分陸海空基戰略重器、高超精打、無人和反無人裝備，是第一次對外展示。

大陸國新辦今日上午舉行記者會，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵，共軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠介紹閱兵準備工作有關情況。

吳澤棵表示，這次參閱的武器裝備，都是從大陸國產現役主戰裝備中遴選，首次亮相的新型裝備佔比很大，地面和空中裝備都是體系編成、混合編組，部分陸海空基戰略重器、高超精打、無人和反無人裝備，也是第一次對外展示。

他進一步介紹，這次閱兵，所有受閱武器裝備都是大陸國產現役主戰裝備，是繼2019年大陸國慶大閱兵後，共軍新一代武器裝備的集中亮相；主要有這麼幾個特點：一是，以新型四代裝備為主體，比如新型坦克、艦載機、殲擊機等，按作戰模塊進行編組，展示共軍體系作戰能力。

▲大陸93閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵。（圖／記者陳冠宇攝）

此外，吳澤棵指出，遴選陸上、海上、空中系列無人智慧和反無人裝備，以及網電作戰等新型力量受閱，比如新型無人機、定向能武器、電子干擾系統等，展示共軍「新域新質戰力」。

再其次，他介紹，將集中亮相一批高超聲速、防空反導、戰略導彈等先進裝備，展示共軍「強大的戰略威懾實力」。

吳澤棵稱，「這次受閱的武器裝備信息化（資訊化）、智能化（智慧化）程度都比較高，充分體現我軍（共軍）適應科技發展和戰爭形態演變、打贏未來戰爭的強大能力。至於參閱的武器裝備型號具體有哪些，請大家耐心等待，很快就會知曉」。

▼大陸紀念抗戰勝利80周年主題花壇已經出現在北京長安街沿線。（圖／記者陳冠宇攝）