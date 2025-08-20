北京93大閱兵細節曝光！　時長70分鐘、設45個方隊

▲大陸93閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

今年是抗戰勝利80周年，大陸將於9月3日舉行大閱兵。官方今（20）日表示，屆時按照閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約70分鐘，編設45個方（梯）隊。

大陸國新辦今日上午舉行記者會，閱兵領導小組辦公室副主任、中央軍委聯合參謀部作戰局少將副局長吳澤棵，共軍中部戰區閱兵指揮機構辦公室常務副主任、政治工作部少將副主任徐貴忠介紹閱兵準備工作有關情況。由於鄰近大閱兵，記者會現場湧入大量中外媒體。

吳澤棵介紹，閱兵活動按照閱兵式、分列式兩個步驟進行，時長約70分鐘。其中，閱兵式環節，受閱部隊在長安街列陣，將接受中共中央總書記、大陸國家主席、中共中央軍委主席習近平的檢閱。

而在分列式環節，按空中護旗梯隊、徒步方隊、戰旗方隊、裝備方隊、空中梯隊的順序，依次通過天安門廣場。

▲中外媒體湧入大陸國新辦記者會。（圖／記者陳冠宇攝）

吳澤棵指出，這次閱兵編設45個方（梯）隊。其中，空中護旗梯隊，由多型直升機組成多個編隊；徒步方隊，受閱人員主要從前身為八路軍、新四軍、東北抗聯、華南游擊隊等單位。

至於裝備方隊，吳澤棵介紹，按照實戰化聯合編組，編陸上作戰群、海上作戰群、防空反導群、資訊作戰群、無人作戰群、後裝保障群和戰略打擊群等，「不少是代表現代戰爭形態演變的最新裝備」。

吳澤棵指出，空中梯隊是按照模塊化、體系化編組，由先進的預警指揮機、殲擊機、轟炸機、運輸機等組成，基本涵蓋了共軍現役主戰機型，「很多是大家關注的明星裝備，還有一些是首次公開亮相」。

此外，還有戰旗方隊與聯合軍樂團等。吳澤棵說，目前，閱兵各項準備已基本完成。

▼北京長安街沿線的紀念抗戰勝利80周年主題花壇。（圖／記者陳冠宇攝）