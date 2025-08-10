九三閱兵首場演練登場！　北京封控核心街道成「警戒區」

▲北京王府井周邊道路封閉。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

今年是抗戰勝利80周年，大陸將於9月3日舉行大閱兵。距離閱兵典禮不到一個月之際，記者直擊北京自8月9日晚間起封控天安門周邊多條核心街道區域，以便當晚進行演練。根據北京市公安局公告，此「臨時交通管理」將進行至「活動結束」。據推估，演練應會於10日上午結束。

8月9日傍晚，在天安門廣場此一閱兵最核心區域，人車已完全無法接近；《東森新媒體ETtoday》記者於傍晚近7時許前往約2公里外的王府井步行街，周邊街道架起大規模的圍欄，不僅車輛無法進入，警察也引導民眾前進方向，「往長安大街（天安門廣場正前方道路）走就不行」。

▲拖吊車沿街淨空。（圖／記者陳冠宇攝）

除了共軍士兵於各交叉路口站崗，參與管制道路的人員還包括警察、保安、城管與「志願者」們，相關人員配戴有「演練一」、「警戒區」等字樣的名牌。同時，多條道路都有拖吊車清空沿街電瓶車與單車。

一位配戴「志願者」臂帶的人士說著，「這條路（南河沿大街）都『戒嚴』了，土著（指當地居民）都不能隨便出來」；他還透露，下週六（16日）還有一次閱兵演練。據另名當地住戶表示，居民可憑身分證件進入管制區域。

▲許多黑衣人於北京街頭出沒。（圖／記者陳冠宇攝）

此外，王府井周邊道路可見多輛遊覽車，負責運載疑似參與閱兵演練的人員，車頭除了展示第幾號車，無其他資訊。這些人員身分未明，身著黑衣、黑褲與黑鞋，並配有腰包與瓶裝水，整齊列隊行走於街上。他們的出現格外顯眼，引發不少民眾側目與拍照。

王府井附近的百貨公司、餐廳及商家等，於記者抵達時已全數打烊，還有商家索性全天皆不營業，形成滿街閉店的奇特景觀。知名地標王府井書店是其中一例，大門直接以封鎖線包圍起來。

▼王府井書店未營業，並拉起封鎖線。（圖／記者陳冠宇攝）

一家當地飯店的工作人員表示，早就通知這天有「活動」，所以附近商家全部都關店了，她建議記者早點離開該區域，否則晚一點封了可能都走不了。

儘管官方的交通管制未明言是為了閱兵演練，但多數民眾心中都已有數。一位民眾當街拿著手機與親朋好友視訊，邊把鏡頭照向馬路上的警察，邊興奮說著「大閱兵要演練了」。

記者詢問另一位在王府井工作的大媽，是否知曉為何封路，她回應道，「（即將）大閱兵，準備演習嘛，交通管制，不讓過了，你要過對面趕緊過，一會兒就不能過了」。

▼天安門周邊進行交通封控（紅色虛線處）。（圖／翻攝高德地圖）

▼北京地鐵多個車站與出入口封閉。（圖／記者陳冠宇攝）