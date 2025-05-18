桃園BMW深夜違停　車上搜出K他命+棍棒！1男是通緝犯

▲桃園警分局落實執行雷霆除暴勤務，對轄內特種場易生危害處所進行臨檢。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

31歲曾姓男子晚上駕車違停，2名乘客見警攔查則神色緊張，曾男偽稱弟弟身分遭員警識破，經查其因案遭發布通緝中，員警立即將其逮捕依法解送歸案，另於車內腳踏墊上發現三級毒品及棍棒等物品，函請相關單位依法裁處。

▲▼在違停寶馬車輛內查獲毒品及通緝犯。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局落實執行雷霆除暴勤務，於17日結合保安警察大隊、交通警察大隊及刑事警察大隊，共出動98名警力優勢部署，對轄內旅賓館、酒店、KTV及電子遊藝場等特種場易生危害處所進行臨檢，另規劃轄區周邊重要道路及街道計10處路檢點，共計查獲通緝8件5人、毒品5件5人、詐欺5件5人、一般刑案1件1人。

中路派出所警員在21時30分執行路攔檢勤務，於桃園區復興路盤檢一輛違停的BMW自小客時，車內3名男子神色慌張，員警盤查時刻意離去，員警立即呼叫警力支援。員警比對駕駛曾姓男子發現與資料照片有異，他辯稱因為資料照片是高中時代所以不太一樣，期間乘客26歲曾男及22歲簡男神色異常並往外走意圖離開，員警直覺有異將他們攔下。

員警詢問3人因何事來現場，有無攜帶棍棒等武器或其他違禁物品，3人異口同聲說是來修手機，沒有攜帶棍棒，員警透過手電筒照射，一眼發現車輛前方乘客座的腳踏墊上有一瓶毒品愷他命，且座位旁就放著棍棒，立即將3人壓制，後經查詢駕駛曾男因涉嫌妨礙秩序罪遭發布通緝中，向員警偽稱自己弟弟的身分遭識破，員警立即依法將其逮捕解送歸案，另毒品愷他命部分，函請相關單位裁處。