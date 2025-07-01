通緝男拒檢駕車狂逃！桃園勇警一路追　猛撞外送員受傷

▲曾姓男子駕廂型車為逃避警方追緝闖紅燈。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園警察分局武陵派出所李姓員警今日(1日)凌晨巡邏時，發現一輛廂型車於路口停等紅燈超越停止線，立即示意停車配合盤查，該車駕駛27歲的曾男卻加速逃逸，沿路蛇行及闖紅燈，李員自後尾隨全力追趕，卻在十字路口與熊貓魏姓外送員發生碰撞，雙雙倒地所幸只有輕傷，曾男隨後躲進地下停車場被支援警力逮捕，警方查出曾男為通緝犯，身上還藏有毒品。

▲騎巡邏機車自後尾隨的李姓員警為熊貓外送員擊落。（圖／桃園警分局提供）

李姓員警1日凌晨巡邏時，於中山路發現廂型車於路口停等紅燈超越停止線，立即示意停車配合盤查，該廂型車立即加速逃逸，沿路蛇行嚴重影響民眾安全，員警立即通報攔截圍捕，自後追趕的李員在成功路與民生路口跟熊貓外送員魏姓機車騎士發生擦撞，雙方均倒地手腳多處擦傷，其他同仁立即停車疏導交通並協助救護，經通報消防救護人員到場，經檢視幸無大礙。

▲▼支援警力持續追捕，將嫌犯追入地下停車場予以逮捕。（圖／桃園警分局提供）

該廂型車見警網包圍，逃進文昌公園地下停車場，曾姓駕駛（因詐欺案及不能安全駕駛遭發布通緝中）棄車躲藏於其他車輛後方，警方守住唯一出入口甕中抓鱉，不到5分鐘為員警發現並合力壓制逮捕，隨即在其車內查獲毒品依托咪酯，全案依法移請偵辦。