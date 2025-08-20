翻行事曆「10月有3個連假」請3天休9天！妹子嗨：見紅休的小確幸

▲不少人已經開始期待10月假期來臨。（示意圖／記者周宸亘攝）



記者施怡妏／綜合報導

立法院三讀通過「紀念日及節日實施條例」，在原有的11個國定假日中，新增放假4+1日。有網友翻了行事曆，驚喜發現「10月居然有3個連假！」而且中秋節和國慶日連在同一周，只需請3天假，就能享受9天連休，一票網友狂讚，「前面789月熬得好苦呀，10月爽休一波。」

有網友在Threads發文，最近翻行事曆意外發現，10月居然有3個連假，而且中秋節跟國慶日在同一周，只要請3天假，就可以連休9天，開心直呼「見紅休的小確幸」。

貼文曝光，許多人驚呼「我已經想好要請假了」、「見紅休路過，很爽」、「10/7-10/9請特休下去，希望同事不要討厭我」、「所以我用特休把這三個連假串在一起，出去玩個18天」。

不過也有網友哀怨，「當媽媽之後最討厭的就是連假」、「可惜跟連假沒關係…服務業還是照常上班」、「我三個連假都被公司強迫加班，真棒」、「雖然放假很爽，但是我們這種有做才有錢的自營業，真的還是不喜歡一直放假阿」、「有小孩後都會特別注意放假時間，三個連假好恐怖」。

