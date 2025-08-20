77老大「169萬YT頻道被盜」！詐騙開直播5萬觀看　他笑：比我多人

▲77老大的YT頻道被盜用，隨後遭到移除。（圖／翻攝自77老大IG／YT）



記者施怡妏／綜合報導

擁有169萬人訂閱的YouTuber「77老大」是中醫師，經常透過影片教學健康、減重、美容知識，怎料昨天頻道突然被盜用，對方甚至還開直播講解虛擬貨幣，吸引5萬人觀看，他不禁無奈笑「比我自己直播還多人，我現在該怎麼辦？」如今頻道因違反 YouTube《社群規範》而遭到移除。

77老大昨（19）晚在IG發限動，擁有169萬人訂閱的YouTube帳號被盜用了，對方居然還在頻道上開直播，似乎在討論虛擬貨幣，觀看人數竟有5萬人，讓他哭笑不得，「比我自己直播還多人，請問我現在該怎麼辦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不少網友在Dcard討論，「我前天睡前看到他的頻道被盜，然後一夜之間就整個不見了」、「希望可以找回來！我想再看他減脂蔬菜湯的食譜」、「前陣子才被詐騙搞到，然後說要打詐騙，沒多久就被盜，還被YT鎖」、「他最近一部影片是詐騙投資，昨天有看到，可能是這樣才被Ban的」、「我猜是被詐騙盯上，大量檢舉+被盜帳號」、「最近好像聽到很多頻道被Ban啊」。

目前77老大的YouTube頻道顯示「此頻道因違反 YouTube《社群規範》而遭到移除」，截至目前為止，頻道都尚未復原。

事實上，77老大今年5月才遭到不肖分子冒用他身分，開設減肥課、販售商品，粉絲受騙金額初步估計高達三千萬元，他透過員工臥底該群組，最終由他本人進行線上對話，經過一番對話後，忍不住痛批詐騙集團「不覺得這樣騙人會下地獄嗎？」隨後前往警局報案。

警方提醒，若民眾發現自己遭詐騙，可透過「匯款一元」方式蒐證，凍結詐騙帳戶並啟動調查程序，並且指出詐騙集團多活躍於中國大陸、東南亞，跨境調查雖有困難，但仍建議民眾配合提供證據，並善用「165打詐儀表板」查詢最新詐騙資訊。77老大事後特別發表不自殺聲明，強調熱愛生活，後續會持續追蹤、檢舉與報案，誓言將詐騙集團繩之以法。

▼77老大日前才遭詐騙集團冒用身分。（圖／翻攝YouTube／77老大）