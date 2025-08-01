中秋+雙十連假「離島航線釋17萬張機票」　8/4起開搶

▲中秋和雙十連假機票將於8月4日起開賣。（資料圖／記者林名揚翻攝）

記者李姿慧／台北報導

今年中秋節與雙十節皆為3天連假，為疏運離島返鄉及旅遊人潮，民航局今(1日)宣布，中秋與雙十兩大連假期間，澎湖、金門、馬祖三大離島的民航管制航線，合計將提供2,120架次、總計17萬4,364個座位，並將同步於8月4日上午9點統一開放訂位。

中秋節假期為10月6日，民航局規劃的航空疏運期間自10月3日起至10月7日止。整體航班安排方面，澎湖航線將提供520架次、共計4萬0,730個座位；金門航線有424架次、3萬9,752個座位；馬祖航線則安排128架次，共8,652個座位，三條航線總計達到1,072架次、8萬9,134個座位數。

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至於雙十節疏運期，則訂於10月9日至10月13日間執行，屆時澎湖航線將釋出512架次、3萬9,222個座位；金門航線提供408架次、3萬7,356個座位；馬祖航線則同樣為128架次、8,652個座位。整體來看，雙十節期間共計安排1,048架次、8萬5,230個座位數。

民航局表示，已要求航空公司密切留意訂位狀況，若有需求將視情況增班。

另民航局也提醒，為有效調配有限空運資源，10月3日至5日及10月9日至11日自台灣本島前往離島方向，還有10月5日至7日及10月11日至13日自離島返回本島的航班，所開立之機票將加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，旅客若無法按時搭乘，務必於起飛前通知航空公司取消訂位，並依原機票規定辦理退票。

此外，民航局也再次呼籲，離島航班受天候影響風險較高，民眾應隨時關注最新氣象與航班異動資訊，並務必事先完成訂位，避免臨時前往機場候補而浪費時間。