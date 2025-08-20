今天午後熱對流持續到晚間　公投罷免投票日3地有雨

▲未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

今天台灣上空有高層冷心低壓，午後熱對流發展較明顯，且預計持續到晚間，西半部地區及各地山區有局部大雨。明天水氣減少，但周六公投、罷免投票日，菲律賓東方海面的低壓環流逐漸往西移動，台東、花蓮及恆春半島整天有斷斷續續雨勢，其他地區留意午後雷陣雨。

中央氣象署預報員葉致均表示，未來一周以典型夏季天氣型態為主，白天高溫炎熱，午後留意雷陣雨發展。琉球北方海面的熱帶性低氣壓未來偏北朝日韓一帶前進，發展有限；至於台灣上空目前有個逆時針環流，為高層冷心低壓，午後熱對流發展會較明顯；另外，南海至菲律賓東方海面也有熱帶雲簇消消長長，有熱帶擾動發展機會，但仍有不確定性。

他指出，今天台灣以太平洋高壓邊緣的天氣型態為主，隨著環境逐漸轉為東風，明、後天菲律賓東方海面的低壓環流逐漸往西移動，後天穿過呂宋島，周日進入南海往海南島前進，雖然有發展機會，但對台灣影響有限，僅外圍環流為台灣帶來零星水氣，大約在周六東台灣會有局部短暫降雨，午後西半部也有雷陣雨發展。

未來一周降雨趨勢，葉致均表示，今天仍以夏季天氣型態為主，各地多雲到晴，午後有局部雷陣雨，且會持續到晚間，西半部地區及各地山區有局部大雨。明天冷心低壓遠離，水氣減少，午後雷陣雨範圍縮小，西半部地區及各地山區有短暫雷陣雨，但主要偏向山區及近山區平地。

至於周六公投、罷免投票日，他指出，周六低壓系統進入南海，環境轉為東風，台東、花蓮及恆春半島有斷斷續續雨勢，其他地區仍為午後雷陣雨。

溫度方面，葉致均表示，周五前西半部都有34至35度，東半部及離島31至32度，大台北地區及中南部近山區有36度高溫機率；周六環境偏東風，大台北地區、中南部近山區及桃園都有36度以上，且高溫範圍逐步擴大，西半部要留意極端高溫出現。

