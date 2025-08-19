明天午後全台水氣增　周末關島熱帶系統有機會發展

▲未來一周天氣趨勢。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

明天受高空冷心低壓影響，午後各地降雨明顯，南部地區及中部山區要留意局部短延時豪雨，清晨至上午西半部也有零星短暫陣雨。另外，關島附近的熱帶擾動後續有發展機會，但由於距離較遠，預計要周六後再觀察。

中央氣象署預報員林定宜表示，明天受高空冷心低壓影響，天氣不穩定，午後雷陣雨明顯，西半部地區及東半部山區有局部大雨，南部地區及中部山區有局部短延時豪雨。溫度方面，西半部高溫約34至35度，東半部31至32度，台北及屏東有局部36度以上高溫機率。

林定宜指出，周四至周五太平洋高壓增強，水氣減少，午後西半部地區及東半部山區仍有雷陣雨，但對流發展範圍較小，另外，明、後天清晨至上午西半部也有零星短暫陣雨。

他表示，周六至下周二台灣南方為大低壓區，熱帶擾動較活躍，加上環境偏東風至東南風，台東及恆春半島有局部短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區也有局部短暫雷陣雨。

林定宜指出，目前洋面上還沒有颱風發展跡象，琉球海面的熱帶性低氣壓距離台北東北東方630公里，未來沒有增強趨勢，將往北轉北北東朝日韓移動，對台灣無直接影響。另外，關島附近的熱帶擾動有發展機會，但目前距離較遠，預計要周六後再觀察； 至於清晨登陸越南廣西的低氣壓由於已經進入陸地，後續不太會有發展。