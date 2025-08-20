「我家都很守規矩」她上國道吞1罰單！全場不挺：申訴罰更多

▲開車坐車都要繫安全帶。（圖／資料照）

開車坐車沒繫安全帶，會有被開罰的風險。就有網友收到沒繫安全帶的罰單，但他就傻眼，「我們家一上車的規矩就是先上安全帶，請問這鬼照片我該受罰嗎？」照片引發討論。其中，不少人都不挺，「隔熱紙貼到靠背黑，才來怪照片不清楚」、「隔熱紙貼那麼黑當然容易誤判，但這根本不是誤判是根本沒繫。」

一位女網友在「爆料公社公開版」貼出罰單照片，文中直呼「我們家一上車的規矩就是先上安全帶，請問這鬼照片我該受罰嗎？」貼文一出，許多人紛紛在留言處吐槽，「照片看起來就沒繫安全帶阿！是我瞎了嗎？」「又是安全帶繞背？」「以為安全帶角度是垂直的嗎？一看就沒用安全帶啊！」

還有一票網友點出另一個問題，「拿去申訴後，會開一個『隔熱紙過黑』，我記得罰更多」、「隔熱紙太黑，你的問題」、「隔熱紙貼透一點！以後就沒這種事了」、「隔熱紙比柏油路還黑」、「隔熱紙這麼黑影響誤判，找時間申訴吧！」

事實上，根據「交通安全入口網」的資訊，過去曾有位陳姓駕駛上國道挨罰，原因是「未繫安全帶」，但駕駛辯稱是繫的方式不同，因此正面看起來容易被誤認，於是提起行政訴訟。

不過，法官經過審理後認為，陳男繫安全帶的方式，沒有依照「三點式」安全帶設計規定的方式扣繫完善，違反道路交通管理處罰條例，因此予以駁回。

台南市交通局當時補充，汽車駕駛人、乘客繫安全帶實施及宣導辦法中規定，繫安全帶時要遵守「帶扣確實緊扣」、「安全帶無扭曲或反轉，鬆緊度保持適宜」，以及「腰部安全帶置於腰部以下」、「肩部安全帶置於手臂上端以上」等規定。

國道警察隊也為此科普，人類肩胛骨所能承受的力量，比胸骨還大，發生撞擊的時候，肩膀比較禁得起重力勒緊，規定「肩部安全帶應置手臂上端以上」並非沒有來由。若將安全帶從腋下穿過身體，不僅在撞擊前傾時起不了保護作用，恐怕還會因為勒緊胸骨，造成其他傷害。罰鍰並非刁難，而是在提醒民眾保護自身安全。