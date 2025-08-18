　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

國內首宗！租車公司一招轉移430萬通行費+罰款　百人慘淪ATM

▲▼汽車租賃業者偽造租車契約內容，申請移轉國道通行費及交通罰鍰至不知情民眾名下。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方前往不法集團藏匿地點查獲證物後，帶走14名涉案人員接受偵訊。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、葉品辰／新北報導

國道公路警察局日前偵破國內首宗汽車租賃業者涉嫌長期利用空白契約及冒用身分手法，偽造租車契約內容，再向主管機關申請移轉國道通行費及交通罰鍰至不知情民眾名下的不法案件。初步估算，該集團已規避國道通行費約新臺幣230萬元，並涉及撤銷罰單近200萬元，警方前往不法集團藏匿地點搜查出偽造與預簽租賃契約及依托咪酯、愷他命及含毒咖啡包等毒品。

國道公路警察局刑事警察大隊接獲高速公路局報案，稱許多民眾收到莫名罰單、通行費扣款通知，但近期根本沒有前往該路段，警方調查發現是一間租車公司偽造假租車合約規避國道通行費用約230萬元、撤銷罰單近200萬元，這些費用均是由背後的不法集團開車上路所產生。

警方於上(7)月29日前往不法集團藏匿地點發動搜索，查扣偽造與預簽租賃契約、被害人身分證影本、電腦主機、手機、本票、借據等多項證物，並在現場查獲依托咪酯、愷他命及含毒咖啡包等毒品，共帶回14名涉案人員接受偵訊，目前到案作證人數至少20人。

▲▼汽車租賃業者偽造租車契約內容，申請移轉國道通行費及交通罰鍰至不知情民眾名下。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲▼汽車租賃業者偽造租車契約內容，申請移轉國道通行費及交通罰鍰至不知情民眾名下，警方查扣證據。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲▼汽車租賃業者偽造租車契約內容，申請移轉國道通行費及交通罰鍰至不知情民眾名下。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，38歲夏姓男子與37歲妻子共同經營合法租車公司，在新北多處地方都有分店據點，夫妻倆卻利用公司的空白契約，冒用不知情民眾的身分偽造租車契約，將國道通行費用與罰單費用轉移到被害民眾名下。

▲▼汽車租賃業者偽造租車契約內容，申請移轉國道通行費及交通罰鍰至不知情民眾名下。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方前往不法集團藏匿地點查獲相關證物外，還發現依托咪酯、愷他命及含毒咖啡包等毒品。（圖／記者陸運陞翻攝）

國道公路警察局表示，本案不法業者的行徑嚴重破壞行政處分的正確性，並侵害民眾對政府機關的信賴，警方詢後將依偽造文書及詐欺得利等罪嫌移送法辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／3大車連環撞！桃園客運6乘客送醫　500多戶停電
快訊／大雷雨轟雙北！國家警報響　防冰雹、雷擊
養生變傷身！市售30件枸杞「全驗出重金屬」
快訊／12縣市大雨特報！「大雷雨轟4地」持續1小時
夏克立被爆婚內出軌「關鍵私密照曝光」
台南建商公告停業！　資金斷鏈
高雄3人活活燒死！大樓主委怒：向市府檢舉都沒用
魂斷南三段！特搜女義消5月才完成「北二段o型」　PO文：感恩
快訊／台股飆漲！攻破24500新紀錄　4千金股助威
「台版Jisoo」狂撈164億！　18共犯遭起訴求重刑

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／3大車連環撞！桃園客運6乘客受傷送醫　再釀500多戶停電

三重疏洪道騎士叭了一下　等紅燈竟遭3男下車圍毆！警2小時逮人

地方媽媽崩潰了！被騙40萬應徵助理慘淪車手　「上班」2天落網

謝宜容的律師讓法界驚呆　劉繼蔚替康建4死案辯護認專業不足

宜蘭婦離奇命案疑點多　高大成歸納「10重點」判斷是否有隱情

撞擊畫面曝！22歲男騎士詭撞分隔島　頭顱爆裂肋骨慘斷重傷昏迷

美女詐欺犯開律師所當老闆！男友被控合夥...喊冤：只是情侶互助

國內首宗！租車公司一招轉移430萬通行費+罰款　百人慘淪ATM

聞到濃濃惡臭…嘉義媳婦破門驚見「公婆渾身爬滿蛆亡」！死因待查

「台版Jisoo」組詐團狂撈164億　18共犯遭起訴求重刑

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【膽小李三歲】是什麼把 #李珠珢 珠珠寶貝嚇成表情包了？

快訊／3大車連環撞！桃園客運6乘客受傷送醫　再釀500多戶停電

三重疏洪道騎士叭了一下　等紅燈竟遭3男下車圍毆！警2小時逮人

地方媽媽崩潰了！被騙40萬應徵助理慘淪車手　「上班」2天落網

謝宜容的律師讓法界驚呆　劉繼蔚替康建4死案辯護認專業不足

宜蘭婦離奇命案疑點多　高大成歸納「10重點」判斷是否有隱情

撞擊畫面曝！22歲男騎士詭撞分隔島　頭顱爆裂肋骨慘斷重傷昏迷

美女詐欺犯開律師所當老闆！男友被控合夥...喊冤：只是情侶互助

國內首宗！租車公司一招轉移430萬通行費+罰款　百人慘淪ATM

聞到濃濃惡臭…嘉義媳婦破門驚見「公婆渾身爬滿蛆亡」！死因待查

「台版Jisoo」組詐團狂撈164億　18共犯遭起訴求重刑

小塔提斯苦吞3K直言「糟糕的比賽」　展望周六道奇3連戰

斯威雅蒂逆轉萊巴基那　生涯首度晉級辛辛那提大師賽決賽

快訊／台股漲148點收22482　台積電維持平盤價1180

台灣影壇傳捷報！2短片入圍「亞洲短片盛事」　他喪女兇手是黃冠智

快訊／3大車連環撞！桃園客運6乘客受傷送醫　再釀500多戶停電

丹娜絲颱風台南創新作為啟動最快　復原經費逾16億補助全國最多

壽司郎x芙莉蓮聯名活動今登場　藏壽司史努比造型圓盤8/25開賣

6小時583人斬！　AV女優未來「願讓女兒接班」條件曝光

三重疏洪道騎士叭了一下　等紅燈竟遭3男下車圍毆！警2小時逮人

台積電、饗樂餐飲都上榜！　133家績優營業人獲5項稅務優待

【膽顫心驚】永和驚見嬰兒「站」在機車椅墊上！　搖晃驚險畫面路人看傻

社會熱門新聞

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

才剛交往！　高雄男「當街拉髮拖行爆打」23歲妹趴地狂哭

剛交往就狂揍23歲女友　恐怖影片曝

快訊／高雄大樓今晨3死火警　2男1女亡

神鬼等級詐騙　她「從臨演到看護」分飾多角橫行20年

路邊尿尿收罰單「小鳥放水特寫照」　笑翻網：高畫質連鳥都不放過

即／天道盟公主奪千萬土地　虐死「葛格」判囚12年

快訊／台中雙載機車深夜自撞！男女送醫雙亡

聞到濃濃惡臭…嘉義媳婦破門驚見「公婆渾身爬滿蛆亡」！

宜蘭婦墜谷獲救3天後葬火窟　夫是醫院院長

19歲憲兵掐死女友　兩度侵犯遺體！重判無期賠家屬410萬元

蔬果女批發商自撞雙亡　家屬悲曝：不知對方是誰

老夫妻暴斃！夫有心臟病　妻患失智症

更多熱門

相關新聞

毒品交易起衝突！花蓮男海堤旁遭活活打死

毒品交易起衝突！花蓮男海堤旁遭活活打死

花蓮縣吉安鄉化仁海堤日前驚傳命案！有民眾在海邊發現一具男屍，立刻報警，經查身分為51歲游姓街友，游男疑似因毒品金錢交易問題，酒後與呂姓男子發生爭吵，結果慘遭活活打死。警方詢後依殺人、重傷害致死等罪嫌移送法辦，檢方向法院聲押獲准。

男滑進摩鐵睡死叫不醒！警消開門見毒品

男滑進摩鐵睡死叫不醒！警消開門見毒品

正妹淪車手收50萬元！警逮人驚見「喪屍菸彈」

正妹淪車手收50萬元！警逮人驚見「喪屍菸彈」

自小客撞貨車「鑽入車底」警查獲毒品涉毒駕

自小客撞貨車「鑽入車底」警查獲毒品涉毒駕

中元普渡貨運量增　國道小型車遇大車「3招」防險

中元普渡貨運量增　國道小型車遇大車「3招」防險

關鍵字：

國道偽造租約租車罰單毒品

讀者迴響

熱門新聞

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

新颱風最快今生成　預估路徑曝

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

鬼門要打開了！命理師揭6大禁忌　吃宵夜也不行

丈夫與閨蜜出遊「一起拍性愛片」

夏克立爆「睡女粉射後不理」

「不老麻糬」10年租金繳錯人！法院判撤離

南三段山難8歲童獨活！專家轟：專挑壞的學

午後全台變天　「雨最大」地區曝

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面