國內首宗！租車公司一招轉移430萬通行費+罰款　百人慘淪ATM

▲警方前往不法集團藏匿地點查獲證物後，帶走14名涉案人員接受偵訊。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞、葉品辰／新北報導

國道公路警察局日前偵破國內首宗汽車租賃業者涉嫌長期利用空白契約及冒用身分手法，偽造租車契約內容，再向主管機關申請移轉國道通行費及交通罰鍰至不知情民眾名下的不法案件。初步估算，該集團已規避國道通行費約新臺幣230萬元，並涉及撤銷罰單近200萬元，警方前往不法集團藏匿地點搜查出偽造與預簽租賃契約及依托咪酯、愷他命及含毒咖啡包等毒品。

國道公路警察局刑事警察大隊接獲高速公路局報案，稱許多民眾收到莫名罰單、通行費扣款通知，但近期根本沒有前往該路段，警方調查發現是一間租車公司偽造假租車合約規避國道通行費用約230萬元、撤銷罰單近200萬元，這些費用均是由背後的不法集團開車上路所產生。

警方於上(7)月29日前往不法集團藏匿地點發動搜索，查扣偽造與預簽租賃契約、被害人身分證影本、電腦主機、手機、本票、借據等多項證物，並在現場查獲依托咪酯、愷他命及含毒咖啡包等毒品，共帶回14名涉案人員接受偵訊，目前到案作證人數至少20人。

▲▼汽車租賃業者偽造租車契約內容，申請移轉國道通行費及交通罰鍰至不知情民眾名下，警方查扣證據。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，38歲夏姓男子與37歲妻子共同經營合法租車公司，在新北多處地方都有分店據點，夫妻倆卻利用公司的空白契約，冒用不知情民眾的身分偽造租車契約，將國道通行費用與罰單費用轉移到被害民眾名下。

▲警方前往不法集團藏匿地點查獲相關證物外，還發現依托咪酯、愷他命及含毒咖啡包等毒品。（圖／記者陸運陞翻攝）

國道公路警察局表示，本案不法業者的行徑嚴重破壞行政處分的正確性，並侵害民眾對政府機關的信賴，警方詢後將依偽造文書及詐欺得利等罪嫌移送法辦。