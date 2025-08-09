　
社會焦點 保障人權

2個月狂抓369件違規！他「1手法」被認定違立法目的　罰單全撤銷

▲檢舉魔人太扯！私架監視器狂抓369件　2個月紅單全撤銷。（圖／本報資料照）

▲雲林一名男子私架監視器狂抓369件違規，被認定「與立法原意相違背」，2個月紅單全撤銷。（示意圖／本報資料照）

記者閔文昱／綜合報導

雲林縣近期出現「瘋狂檢舉魔人」，一名男子在短短2個月內於自家社區道路，透過私自架設於公有電桿上的監視器，密集檢舉來往車輛交通違規，共計舉報369件，主要以「未依規定使用方向燈」為主。警方受理後，陸續開出約160張罰單，不過該舉動隨即引發社區居民及車主不滿，紛紛提出申訴並向民意代表陳情，最終警方決議將全部罰單撤銷。

據了解，該男子於今年1月至2月間，在住家社區道路的公有電桿上，未經許可架設太陽能監視器，並以錄製下的影像擷取違規畫面，再向警方檢舉，2個月內共檢舉369件違規，警方根據檢舉內容，已開出超過160張罰單。此舉不僅讓收到罰單的車主感到委屈，也造成社區居民強烈反彈，部分民眾認為，警方在接獲檢舉後，未進一步查證現場狀況即直接開單，質疑有浮濫裁罰之嫌。

事件曝光後，雲林縣議會議員於5月定期會中質詢警察局，要求釐清檢舉程序是否合理，以及警方是否有適當查證。雲林縣警察局隨即展開調查，並與交通隊、斗六分局及雲林監理站召開聯合會議，決議對已開出的罰單暫停裁罰，未開單案件則暫緩處理，同步行文警政署並請示交通部。

交通部對此回覆「依個案具體事實認定」，強調需視具體情況判斷是否構成違規並應予以開罰。雲林縣警局隨後再次召集相關單位進行第二次會議，討論後認定該男子以私設監視器進行大量檢舉，行為有違交通違規檢舉相關立法目的，決議將所有已開罰單請監理站全數撤銷。

雲林縣警察局表示，雖然民眾有檢舉交通違規的權利，但必須遵守相關法律規範，透過非法手段或未經許可設置監視設備進行檢舉，可能涉及違反個人資料保護法，呼籲民眾勿以身試法，未來也將加強檢討交通違規檢舉程序，確保執法公正與民眾權益平衡。

08/07 全台詐欺最新數據

川普「付清節大禮」送達！台灣關稅疊加20%　網炸鍋：難怪要保

雲林檢舉魔人監視器罰單私設

