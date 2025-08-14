超速27公里「苦吞335萬罰單」！瑞士1法規超狠　連警察也罰

▲一名億萬富豪在瑞士超速，收到天價罰單。（示意圖／VCG）



記者吳美依／綜合報導

瑞士法院近日裁決一張9萬法郎（約新台幣335萬元）的超速罰單，引發各界熱議。事實上，該國以違規者的經濟狀況設定罰金上限，還曾經創下等同於29萬美元（當時約新台幣900萬元）的驚人紀錄，就連警察抓犯人也不能豁免。

去年8月，一名駕駛在洛桑（Lausanne）限速50公里的道路上，以時速77公里違規行駛，結果被自動測速相機拍下。沃州（Vaud）法院今年6月裁決，他必須立即繳納1萬法郎，若3年內再犯，就必須補繳剩下的8萬法郎。

原來，這名超速駕駛不僅是慣犯，還是瑞士最有錢的人之一，曾被該國經濟媒體《Bilan》列為瑞士前300大富豪，身價高達數億美元。沃州檢察官發言人德魯安（Vincent Derouand）證實，被告對於判決結果，並未提出異議。

ABC報導，當地法律依據違規者的「個人與經濟狀況」設定罰金上限，收入、財產、生活方式、家庭經濟需求都會納入考量。事實上，德國、法國、奧地利和北歐國家也採用類似懲罰機制。

不過，這還不是瑞士超速罰單的最高紀錄。2010年一名富翁駕駛法拉利，在瑞士聖加侖（St. Gallen）超速，罰單金額等同於29萬美元左右。

此外，就連瑞士警察也不能豁免超速罰單。2016年，一名員警在日內瓦街頭，追捕炸毀提款機的嫌犯，以限速將近2倍的高速一路狂飆，最終同樣收到罰單。