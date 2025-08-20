傳徐國勇將接民進黨秘書長　黃國昌：政界跟媒體人兩邊跳來跳去

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨主席賴清德將於823第二波大罷免後宣布內政部前部長徐國勇接任黨秘書長的消息昨晚遭揭露後，傳賴將提早於今（20日）中常會上宣布。對此，民眾黨主席黃國昌說，從徐國勇可以很清楚看得出來，民進黨的人是怎麼樣在政界跟媒體人間，兩邊跳來跳去，徐當初怎麼下台的，為什麼賴清德又覺得徐適任民進黨秘書長？

黃國昌20日上午參與民眾黨「核三延役投同意車掃」汐止場，並於會前受訪。針對徐國勇接任民進黨秘書長，黃國昌表示，民進黨黨內人士他一向沒有太多的評論，因為畢竟是他黨的事務，只不過，其實從徐國勇可以很清楚看得出來，民進黨的人是怎麼樣過去在政界，後來又變媒體人，再後來又變政界，兩邊跳來跳去。

黃國昌說，更重要的是，徐國勇當初內政部部長是怎麼下台的？現在為什麼賴清德又覺得徐適任民進黨秘書長？不過他還是要再強調一遍，民進黨自己黨內人事，他一向沒有太多過度的評論。

另外，國民黨台北市議員游淑慧日前表示，即便2026年黃國昌沒有能代表藍白競選新北，但雙方有2028年的合作默契，例如日前被點名的盧昌配，也能開始測試選民支持度。

黃國昌回應，這議題他回答非常多次，大家好好在工作崗位上為台灣做事、為新北做事，「因為我們每天一大早就開始的努力，能夠讓台灣社會進步一點點」，每天都累積這樣的努力讓台灣更好，相信這是所有政治人物的共同心願。

黃國昌說，在這個過程當中，他會盡自己努力成為最好的選項，那對於其他有黨的朋友所提出來各式各樣呼籲，民眾黨都會用最大的善意跟誠意去包容，但是自己就是把自己的工作做好，讓自己成為最好的選項。

黃國昌也說，他也理解在這個過程當中有很多民進黨的人是想要見縫插針，也理解有非常多民進黨的媒體心裡非常的急，「我就拜託大家不要急，我們就每天認真好好的作息」，那接下來在競逐新北市長的過程當中，他想公正、公開、公平推出一個最強的人選，應該是大家共同的期待，「我們最重要的目標就是2028年要讓賴清德下台」。