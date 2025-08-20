　
國際

美國、北約規劃戰後方案　英國擬派兵守烏克蘭領空、港口

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）甫承諾要給予烏克蘭安全保障，隨即引發歐美盟友連串動作。美國與北約軍事規劃人員已經展開討論，評估戰後如何協防基輔，而英國也表態願意出兵保護烏克蘭的空域與港口，顯示西方正在為和平協議可能到來的「安全拼圖」提前鋪路。

五角大廈操盤　歐洲部隊或成選項

據《路透社》報導，美國五角大廈已著手進行規劃演練，討論除了提供武器之外，還能給予烏克蘭哪些支持。消息人士透露，其中一個選項是由歐洲部隊進駐烏克蘭，但由美國負責指揮與控制，並非打著北約（NATO）旗幟，而是各自掛上本國軍旗行動。

白宮則在記者會上表示，美國願意協助協調安全保障方案，但俄羅斯外交部已明確拒絕北約部隊介入。

川普已排除派遣美軍地面部隊，但並未關上其他軍事協助的大門。他在接受《福斯新聞》訪問時暗示，美國可能透過空中支援來幫助烏克蘭，例如提供更多防空系統，甚至動用美軍戰機執行禁飛區。

英國：保護領空與港口　不碰前線

除了美國之外，英國武裝部隊總參謀長拉達金（Tony Radakin）將在20日出席五角大廈會議，並告訴美方官員，英國準備派兵協助保護烏克蘭的天空與港口，但不會部署在與俄羅斯接壤的前線。

英方規劃的重點是後勤與訓練，而非派遣直接作戰部隊。原先討論過的3萬兵力方案已被縮減，避免引發歐洲內部爭議。國防大臣希利（John Healey）則強調，英國會致力確保「安全的天空與海域」，並幫助壯大烏克蘭軍力。

一名英國官員直言，「週三（20日）的會議是一個關鍵時刻。川普的支持已經啟動了這一連串行動。」

北約線上會議　美方態度成焦點

北約各國軍事首長20日將舉行線上會議，討論烏克蘭的未來走向。美國空軍上將格林科維奇（Alexus Grynkewich）將簡報川普與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）上週在阿拉斯加（Alaska）的會談內容。

一名美國官員透露，參謀首長聯席會議主席凱恩將軍（Dan Caine）預計出席，並於會前與部分歐洲軍事高層在華府會晤。

歐洲各國普遍將這些會議視為推動俄烏和平協議的重要一步。英國首相施凱爾（Keir Starmer）更表示，只有在美國願意提供安全保障的情況下，和平才有可能。他19日還召集30多位世界領袖進行視訊會議，簡報白宮的最新討論。

澤倫斯基：一週內拍板

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則表示，他預期相關的安全保障會在「一週到10天內」敲定。不過專家分析，普丁不太可能接受即便有限度的北約部隊進駐，歐洲此舉恐怕更多是一種戰略施壓。

儘管如此，英國官員強調，這並不是虛張聲勢，「如果不是真的認真，不可能會有30位參謀總長齊聚五角大廈。」

08/18 全台詐欺最新數據

591 2 4328 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台積電腳軟！台股狂殺355點失守2萬4
日本九州驚見「詭異火球」墜落！　夜空瞬間炸亮畫面曝光
快訊／仙塔律師慘了！　2罪起訴求刑1年
大谷翔平炸第44轟！453英尺怪力一擊　刷新個人最速並列國聯
快訊／台中大里橋下驚見屍體！24歲男吊臂拉起已死亡
美科技股大跌！　MIT報告曝「95%生成式AI投資0回報」衝
孫生當街調情摸胸女友！鬧性騷暴瘦9公斤
陳曉離婚半年突傳「秘婚領證」　對象是《神鵰》女星…她22字切
警：黑道砸店情緒失控不適逮捕！　派出所Google被灌爆關閉

日本九州驚見「詭異火球」墜落！　夜空瞬間炸亮畫面曝光

美科技股大跌！　MIT報告曝「95%生成式AI投資0回報」衝擊市場

烏軍無人機夜襲！札波羅熱大停電　核電廠安全受矚目

習近平下令「2027年前具奪台能力」　美軍司令：中國加速發展核武

川普：普丁和澤倫斯基單獨會面比較好　我先觀察他們互動

俄烏雙邊會談有望？　白宮證實：普丁答應見澤倫斯基

懸崖跳水奪命！　23歲運動員頭撞岩石亡

不只英特爾！美國驚爆還想入股台積電、三星　方式曝光

川普政府收緊移民政策　「反美言論」納入居留權審核

俄烏戰爭烏克蘭俄羅斯軍武國際軍武澤倫斯基普丁川普美國北美要聞北約歐盟英國

