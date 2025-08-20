美國、北約規劃戰後方案　英國擬派兵守烏克蘭領空、港口

▲烏克蘭總統澤倫斯基、俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）甫承諾要給予烏克蘭安全保障，隨即引發歐美盟友連串動作。美國與北約軍事規劃人員已經展開討論，評估戰後如何協防基輔，而英國也表態願意出兵保護烏克蘭的空域與港口，顯示西方正在為和平協議可能到來的「安全拼圖」提前鋪路。

五角大廈操盤 歐洲部隊或成選項

據《路透社》報導，美國五角大廈已著手進行規劃演練，討論除了提供武器之外，還能給予烏克蘭哪些支持。消息人士透露，其中一個選項是由歐洲部隊進駐烏克蘭，但由美國負責指揮與控制，並非打著北約（NATO）旗幟，而是各自掛上本國軍旗行動。

白宮則在記者會上表示，美國願意協助協調安全保障方案，但俄羅斯外交部已明確拒絕北約部隊介入。

川普已排除派遣美軍地面部隊，但並未關上其他軍事協助的大門。他在接受《福斯新聞》訪問時暗示，美國可能透過空中支援來幫助烏克蘭，例如提供更多防空系統，甚至動用美軍戰機執行禁飛區。

英國：保護領空與港口 不碰前線

除了美國之外，英國武裝部隊總參謀長拉達金（Tony Radakin）將在20日出席五角大廈會議，並告訴美方官員，英國準備派兵協助保護烏克蘭的天空與港口，但不會部署在與俄羅斯接壤的前線。

英方規劃的重點是後勤與訓練，而非派遣直接作戰部隊。原先討論過的3萬兵力方案已被縮減，避免引發歐洲內部爭議。國防大臣希利（John Healey）則強調，英國會致力確保「安全的天空與海域」，並幫助壯大烏克蘭軍力。

一名英國官員直言，「週三（20日）的會議是一個關鍵時刻。川普的支持已經啟動了這一連串行動。」

北約線上會議 美方態度成焦點

北約各國軍事首長20日將舉行線上會議，討論烏克蘭的未來走向。美國空軍上將格林科維奇（Alexus Grynkewich）將簡報川普與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）上週在阿拉斯加（Alaska）的會談內容。

一名美國官員透露，參謀首長聯席會議主席凱恩將軍（Dan Caine）預計出席，並於會前與部分歐洲軍事高層在華府會晤。

歐洲各國普遍將這些會議視為推動俄烏和平協議的重要一步。英國首相施凱爾（Keir Starmer）更表示，只有在美國願意提供安全保障的情況下，和平才有可能。他19日還召集30多位世界領袖進行視訊會議，簡報白宮的最新討論。

澤倫斯基：一週內拍板

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則表示，他預期相關的安全保障會在「一週到10天內」敲定。不過專家分析，普丁不太可能接受即便有限度的北約部隊進駐，歐洲此舉恐怕更多是一種戰略施壓。

儘管如此，英國官員強調，這並不是虛張聲勢，「如果不是真的認真，不可能會有30位參謀總長齊聚五角大廈。」