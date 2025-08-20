烏軍無人機夜襲！札波羅熱大停電　核電廠安全受矚目

▲札波羅熱核電廠目前不再發電，但仍需要外部電源維持冷卻與監控系統。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰事持續升溫，烏克蘭無人機19日深夜鎖定俄羅斯控制的札波羅熱（Zaporizhzhia）州高壓電設施發動攻擊，導致大範圍停電。俄羅斯任命的當地行政長官巴利茨基（Yevgeny Balitsky）證實消息，並形容這是「敵方恐怖行動」。

根據《路透社》報導，巴利茨基指出，目前搶修人員正設法恢復供電並啟用備用線路，但因黑夜與重複襲擊的風險，修復作業困難重重。他提到，過去6月曾發生一次大規模攻擊，導致至少70萬名居民停電超過24小時，當時被視為俄控區規模最大的一次電力中斷。

外界關注的札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Station），雖已被俄軍佔領，但並未受到這次停電影響；該廠目前不再發電，但仍需要外部電源維持冷卻與監控系統，以確保安全，而這場電力攻擊不僅突顯戰場上的持續對抗，也再度引發外界對核電廠安全的憂慮。

除了札波羅熱，戰火也持續波及烏克蘭其他地區。烏克蘭控制的赫松（Kherson）州長普羅庫金（Vyacheslav Prokudin）表示，俄軍砲擊造成一名居民喪生；第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）的州長利薩克（Serhiy Lysak）也通報，俄軍再度襲擊尼科波爾（Nikopol），同樣奪走一條人命。