快訊／仙塔律師當詐團內鬼慘了！助銷贓黃金豪車　2罪起訴求刑1年

▲律師李宜諪涉嫌協助詐團主嫌銷贓，4月遭檢警拘捕到案後被依洗錢罪起訴。（資料照／合成圖）

記者劉昌松／台北報導

網紅「仙塔律師santa」李宜諪涉嫌在幫靈骨塔詐騙集團主嫌辯護時，協助轉達主嫌指示，要同夥幫忙賣掉金飾、豪車，阻礙檢警後續追查贓款，雖然李宜諪強調「事前完全不認識」詐團成員，台北地檢署20日依洗錢、洩密等罪起訴認定李宜諪、趙浩程、蔡沅諭3律師，各求刑1年、1年、6月。12名詐騙集團成員也一併起訴。

北檢指揮警方偵辦女嫌吳芳儀和男友呂英菖，涉嫌從2022年起，從事靈骨塔投資詐騙勾當，誘使民眾抵押房產加購生前契約等商品，可抬高靈骨塔價格再變賣等話術，至少10人受騙達1.6億元，專案小組4月間將吳芳儀等詐團成員聲押禁見獲准後，準備查扣吳女等人資產填補被害人損失，卻發現吳女名下的BMW X6休旅車竟在收押後被過戶。

檢警追查發現，詐團主嫌吳芳儀遭聲押當天，原本委任律師趙浩程出庭辯護，趙另外請律師李宜諪代班，李再找律師蔡沅諭一起分工，等到法院裁定羈押吳女後，李宜諪轉達吳女指示，要求未到案的其他共犯賣掉吳女住處的金飾及車輛，並指導遭檢警質疑銷贓時的應對說法，而趙、蔡2名律師則涉嫌把檢警偵查洩漏給詐團。

檢察官謝仁豪6月間指揮刑事局、台北市警中山分局搜索拘提李宜諪、趙皓程、蔡沅諭3名律師到案後，分別諭知3人70萬元、50萬元及10萬元交保，李、趙2人限制出境出海。李宜諪在IG發布聲明表示，她與本案的詐騙集團，在事前完全不認識，也從未承辦過他們的案件，更非詐騙集團成員。「但即便是臨時受委任，我在當天處理案件的過程，還是有所瑕疵，我會坦然面對。」