天道盟鐵霸涉洗錢被捕！妻坐400萬豪車...新北檢外守候遭警驅離

▲鐵霸老婆坐在休旅車上，疑似關心偵查進度，警上前盤查後驅離。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑、劉人豪／新北報導



新北地檢署18日清晨指揮刑事局偵二大隊及台北、新北市刑大共同偵辦天道盟主「鐵霸」曾盈富及太陽聯盟、舊太陽會多名重要幹部涉及組織犯罪案件，並展開拘提行動，兵分多路將曾盈富、太陽聯盟副盟主「麥可」洪瑞宏、鐵霸胞弟「太保」曾盈進等20人帶回偵辦。稍早下午3時鐵霸、麥可、太保3人陸續自刑事局移送往新北檢，鐵霸老婆搭乘要價400多萬豪華休旅車，停在外頭新北檢外，疑近距離觀察偵辦進度，警方上前盤查後驅離。

檢警一改以往以暴力犯罪蒐證途徑，改以涉黑公司企業金流反向追查，並邀請國稅局專業查稅人員加入專案小組，經調查包含天道盟盟主「鐵霸」曾盈富、曾盈助兄弟檔，及太陽聯盟副盟主「麥克」洪瑞宏等人，以自設公司方式透過假會計及財報，收納台灣當地的線上博弈網站資金。

▲天道盟主「鐵霸」曾盈富。（圖／記者張君豪攝）

曾嫌等人透過利用人頭公司帳戶和不實財報隱匿獲利，對外蒐集買賣發票、製造虧損等手法，將網路賭場盈利灌入旗下企業帳冊，達到漂白金流效果。調查發現，兄弟檔名下至少兩間公司涉入博弈金流，洪男名下也有兩間公司帳目出現博弈集團進出的異常金流，總計五間公司因涉及洗錢，已遭凍結資金超過2千萬元。

經檢警調查，洪瑞宏名下兩間公司，以不實支出掩飾1年高達2至3億元營收，這些黑幫老大近5年以虛假營業額洗錢金額逼近億元。檢警研判，該犯罪組織除涉足博弈網站獲利，4至5年間累積近10億元收入，更延伸投資至台股、營建工程與電子零件貿易，營造合法經營假象。

全案共鎖定26名涉案人，訊後21人被飭回，稍早下午3時鐵霸、麥可、太保3人陸續自刑事局移送往新北檢；在移送過程中，現場媒體追問是否涉及洗錢，鐵霸僅小聲回應「沒有」。另外鐵霸老婆搭乘Lexus休旅車停在外頭新北檢外，疑近距離觀察偵辦進度，警方上前盤查後驅離。