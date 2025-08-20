　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

刮刮樂千萬回饋祭開搶！「三重收穫」超有感　超商購物金早買早享用！

▲▼台灣彩券,刮刮樂,7-ELEVEN。（圖／資料照）

▲今年夏天，台灣彩券推出誠意爆棚的刮刮樂千萬回饋祭！（圖／資料照，下同）

生活中心／綜合報導

這次真的不一樣！今年夏天，台灣彩券推出誠意爆棚的刮刮樂千萬回饋祭！從8/20開始一路到9/7，只要購買指定期別的刮刮樂，掃描刮區的方形條碼、完成登錄，就能直接領一張7-ELEVEN電子優惠券。零門檻、高回饋，不限面額、不限中獎與否，一張刮刮樂就是一張優惠券，登錄幾張拿幾張，買越多回饋越多！

活動一開跑，網友瞬間暴動，有人直呼根本爽領回饋神器，也有人說這波讓生活日常有感加分。滑開社群平台，已經有人開始曬出掃券成果，開箱文一篇接一篇。你還在觀望？人家已經先買先領、兌領到777元！

什麼叫三重收穫？這就叫誠意

▲▼台灣彩券,刮刮樂,7-ELEVEN。（圖／資料照）

▲▼每張成功登錄的刮刮樂都能獲得7-ELEVEN電子優惠券，最高可領到777元購物金，從咖啡到零食、日用品通通能用。

▲▼台灣彩券,刮刮樂,7-ELEVEN。（圖／資料照）

▲▼台灣彩券,刮刮樂,7-ELEVEN。（圖／資料照）

這波活動一登場，就被網友熱烈封為「今年最不容錯過的爽領方案」，因為實在太！划！算！領券簡單、門檻超低，還一次給你三種實質好處，直接滿足所有彩迷的願望清單。

第一重，有機會刮中獎金，讓你年中補財庫也轉好運。

第二重，每張成功登錄的刮刮樂都能獲得7-ELEVEN電子優惠券，最高可領到777元購物金，從咖啡到零食、日用品通通能用。

第三重，購買刮刮樂的同時也是做好事挺公益，讓這份心意不只屬於自己，更能傳遞出去。

買一張刮刮樂，換來更多實質回饋，這才是真正聰明的消費。別人還在猶豫要不要試試看，你可以馬上行動把滿滿收穫都收進口袋！

▲▼台灣彩券,刮刮樂,7-ELEVEN。（圖／資料照）

▲現在只要買張刮刮樂、隨時隨地用手機掃個條碼，就能立刻換到7-ELEVEN電子優惠券，喝飲料、買點心、補用品，通通直接折抵！

上班前順手來杯咖啡、午後嘴饞想喝奶茶，對許多上班族來說，7-ELEVEN幾乎是生活中的第二個辦公室。現在只要買張刮刮樂、隨時隨地用手機掃個條碼，就能立刻換到7-ELEVEN電子優惠券，這次回饋祭內容超有誠意，有冰精品美式、冰特選拿鐵咖啡、冰焙火烏龍珍珠奶茶「買1送1券」，還有 5 元、7 元、77 元，甚至高達 777 元的購物金。有人登錄一張就拿到 77 元購物金，早餐直接升級。也有網友揪辦公室團購，每人買兩張刮刮樂一起掃，拼誰先兌領到最高購物金。重點來了：這次7-ELEVEN優惠券限量200 萬張，發完活動就會提前結束。錯過可不是「下次再來」那麼簡單，這種回饋真的每次都秒殺。

現在就把握時間、揪朋友一起去買刮刮樂！不只有機會中獎、做公益，還能把超商咖啡/茶飲買1送1券、購物金一網打盡。先登錄領券再兌獎，晚一步只能看別人在便利商店喝爽爽！

怎麼登錄？比你訂飲料還簡單！

活動頁面直接附上掃碼教學懶人包：

▲▼台灣彩券,刮刮樂,7-ELEVEN。（圖／資料照）

進入活動網站➝勾選同意開始登錄➝➝ 掃刮刮樂中的方形條碼 ➝ 輸入 Email ➝ Done！等著信箱收券就好。系統隨機發送7-ELEVEN優惠券，登錄張數越多、就能拿到越多優惠券。而且這些券是「無記名、可轉寄」，拿去送朋友也行，超靈活！

這不只是買彩券，更是讓生活多一點能量

▲▼台灣彩券,刮刮樂,7-ELEVEN。（圖／資料照）

▲這一次【刮刮樂千萬回饋祭】給了這個日常行動更多實質回饋領到7-ELEVEN購物金、還有買1送1飲料，這波真的送得太有感。

有時候，買張彩券不只是為了中獎，有人是在下班後給自己一點期待；有人是在忙碌中想轉換一下情緒；也有人默默用彩券支持著社會的角落。這一次【刮刮樂千萬回饋祭】給了這個日常行動更多實質回饋，領到超7-ELEVEN購物金、還有買1送1飲料，這波真的送得太有感，完全超過「值回票價」的滿足感。千萬回饋、限量優惠就在眼前——活動只到 9/7，登錄越早，選項越多、機會越大！別等錯過才後悔，現在就行動起來吧！

▶ 活動頁面搶先看：https://www.taiwanlottery-event.com
買好刮刮樂記得立刻掃碼登錄，限量優惠券發完就沒了，這波真的不能錯過！

