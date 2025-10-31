　
超商推「迪士尼聯名Champion」周邊　米奇、奇奇蒂蒂換裝潮牌

▲▼7-ELEVEN推出「迪士尼跨界潮流Champion」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN推出「迪士尼跨界潮流Champion」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

7-ELEVEN 肖像周邊再推話題，迪士尼跨界潮流品牌「Champion」合作推出周邊，讓當家角色米奇、奇奇蒂蒂換上美式潮服，登上玩偶掛飾、穿搭配件、居家用品、3C等超過50款商品，11月5日下午3點起展開全店快閃購。

▲▼7-ELEVEN推出「迪士尼跨界潮流Champion」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲獨家「立體公仔吊飾」可當吊飾、鑰匙圈。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN推出「迪士尼跨界潮流Champion」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲「迪士尼跨界潮流Champion」周邊多達50項。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN「迪士尼跨界潮流Champion」系列周邊，其中獨家「立體公仔吊飾」可當吊飾、鑰匙圈，更有隱藏驚喜「米奇棒球款」、「米奇籃球款」，單入加價購199元款式隨機。另有「搪膠造型存錢筒」米奇手轉籃球可旋轉、奇奇抱橄欖球還可單獨取下，趣味又極具展示價值。

▲▼7-ELEVEN推出「迪士尼跨界潮流Champion」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲「造型存錢筒」米奇手轉籃球可旋轉、奇奇抱橄欖球還可單獨取下。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN推出「迪士尼跨界潮流Champion」周邊快閃購。（圖／業者提供）

▲雙面漁夫帽、防風變色傘，外出時尚又實用。（圖／業者提供）

穿搭單品推薦「燈芯絨棒球帽」、「雙面漁夫帽」、「兩用馬甲包」，肖像搭配Champion LOGO十分有質感，還有雨季必備的防水外套加長褲「兩件式雨衣」、「27吋防風變色傘」。

▲▼7-ELEVEN推出「迪士尼跨界潮流Champion」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲「兩用馬甲包」可變為購物袋。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN推出「迪士尼跨界潮流Champion」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲限量漁夫帽造型零錢包共2款。（圖／記者林育綾攝）

秋冬療癒居家品還有「造型抱枕毯」，有米奇系列棒球款、奇奇蒂蒂橄欖球款，都是立體造型，取出毛毯後仍維持立體球型外觀；此外有「石墨烯四季被」、「床包四件組」。

外出周邊推薦「不鏽鋼吸管杯」附好提手腕帶，外觀以Champion獨家藍白色系展現美式潮流風格。「20吋行李箱」、「收納三件組」出遊超實用。

▲▼7-ELEVEN推出「迪士尼跨界潮流Champion」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲▼「20吋行李箱」、「收納三件組」出遊超實用。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN推出「迪士尼跨界潮流Champion」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

3C周邊有「米奇造型真無線藍牙耳機」、「GaN智能快速充電器」、「摺疊磁吸手機支架」、「磁吸氣囊手機支架」、「固態磁吸式行動電源」，還有超帥「Apple Watch真皮錶帶」中性配色人人都適合。

▲▼7-ELEVEN推出「迪士尼跨界潮流Champion」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

▲7-ELEVEN 限定橘、綠、紅三色搭配「7」與「11」號碼棒球外套造型。（圖／記者林育綾攝）

11月5日凌晨0點起也同步推出會員當筆購活動，凡uniopen會員在門市消費、繳費或寄取件，即可以299元購買限量版「迪士尼系列Champion 搪膠絨毛玩偶掛飾」共7款造型，款式隨機，不僅有米奇、奇奇蒂蒂搭上Champion潮流服飾，臉部採搪膠異材質、搭配短絨毛設計並附鑰匙圈，更有7-ELEVEN 限定橘、綠、紅三色搭配「7」與「11」號碼棒球外套造型，粉絲還可於下午3點以整組2099元收藏。

▼3C周邊「米奇造型真無線藍牙耳機」。（圖／記者林育綾攝）

▲▼7-ELEVEN推出「迪士尼跨界潮流Champion」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

而為迎接11月14日劇場版《咒術迴戰 澀谷事變×死滅迴游》，7-ELEVEN同步推出「限定電影套票與角色小卡收藏組」11月6日下午3點起展開全店精品集點活動，《咒術迴戰》劇場版限量套票組加價購399元，可獲得首輪電影交換券1張、主視覺小卡1張、全新角色亮銀小卡一組5張。

外出周邊同步開賣，包括單肩包、摺疊水杯袋、零錢包、伸縮卡片套、鑰匙屋等實用小物，忠實粉絲更能在家鋪上「領域展開地墊」，搭配劇照撲克牌、相框磁鐵，打造專屬咒術收藏領域。

★全家 X 廚神小當家

全家攜手經典料理動畫《廚神小當家》，將動畫的熱血精神變身話題商品，推出2款獨家聯名新品、3款加價購周邊。首推「銀河墨魚乾拌麵」將墨魚汁融合於麵體中，呈現黑亮色澤，香氣濃郁、拌勻即食。「紅燒牛肉蒟蒻麵」採低熱量蒟蒻麵體，保留紅燒湯頭的醇厚香氣，滿足嘴饞又想顧身材的消費者，售價皆為99元。

▲全家便利商店合作《廚神小當家》，推出聯名泡麵、限量周邊。（圖／業者提供）

同步也推出《廚神小當家》系列加價購周邊商品，凡購買「湯底專區」指定商品，單筆滿20元以上任2件，即可以優惠價99元加購「廚神小當家醬料碟2入組」，醬料碟不僅畫上特級廚師徽章圖樣，倒入醬汁後更能看到象徵特級廚師的「特」字、經典台詞「難吃」二字。而加價149元則可獲得「廚神小當家購物收納袋」（包子款／菜刀款）。

▲「廚神小當家購物收納袋」（包子款／菜刀款）。（圖／業者提供）

