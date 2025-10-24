超商響應普發「現金放大卡」最高回饋12%　500元優惠組最低39折

▲7-11響應普發萬元推出「1000元放大隨取卡」將現金放大。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

響應政府全民普發現金1萬元政策，7-ELEVEN 自11月5日起至年底，線上線下同步推出4大優惠方案，其中主打「1000元放大隨取卡」可使用到1070元，再贈50點；另推出多種「500元商品優惠組」，涵蓋食品、飲品、生活用品等，最低39折，適合日常補貨。

7-ELEVEN響應普發萬元，主打推出「1000元放大隨取卡」，單張最高可使用到1070元，再贈OPENPOINT 點數50點（1點=1元）。若一次買10張隨取卡，就能多拿「700元購物金」和「500點OPENPOINT」，回饋高達12％。

除了放大隨取卡，還推出實用的「500元商品優惠組」，涵蓋食品、飲料、用品、寵物食品等，折扣最低39折起，包括洋芋片、口香糖、巧克力、健美機能飲、瓶裝水、飲料、泡麵等多項商品箱購或多件數500元優惠；用品最推「UNIDESIGN新柔感3層抽取式衛生紙」6串500元、「好自在指定尺碼熊抱安睡褲12包」、「高露潔指定牙膏任6件」通通皆為500元，滿足日常生活需求。

第3優惠方案「行動隨時取」適合小資族揪團買，限時優惠組合包含：美麗日記面膜2入6件500元（65折）、統一麵包指定品項18個500元（79折）、波蜜果菜汁24瓶500元（69折），還有冰品、飯糰、義大利麵、雞胸肉等指定組合，可分批取貨、跨店領取，購物更彈性。

7-ELEVEN預購誌則主打多款具有收藏價值商品、食品多組優惠，推薦像是超商獨家「金門酒廠風味實驗室-自圓其熟桶陳組」紀念酒款、輝葉WULA超有力小沙發、王品嚴選霸氣外肉紅白鍋王套組、老協珍熬雞精9盒組、永心鳳茶剝皮辣椒12罐組等，送禮或自用都相當划算。

▲7-11 咖啡優惠。（圖／記者林育綾攝）

另外，即日起至10月31日，「OPENPOINT行動隨時取」推出3000元、1萬元超值組：

◾大杯濃萃拿鐵，300杯1萬元，56折（原價60元／杯）。

◾大杯濃萃美式，370杯1萬元，54折（原價50元／杯）。

◾大杯拿鐵，85杯3000元，64折（原價55元／杯）。

◾大杯美式，110杯3000元，6.1折（原價45元／杯）。

◾大杯精品拿鐵／大杯精品美式，任選50杯3000元，55折（原價110元／杯）。

◾青梅冰茶/一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶，任選28杯1000元，6折（原價60元／杯）。

◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶，任選28杯1000元，6折（原價60元／杯）。

★全家

全家便利商店近來應援「大谷翔平熱站冠軍賽」，10月24日至10月26日在APP「隨買跨店取」推出多組咖啡優惠：

◾特大經典美式，12杯499元，7折（原價60元／杯）。

◾特大經典拿鐵，10杯499元，7.2折（原價70元／杯）。

◾大杯單品美式，9杯499元，5.6折（原價100元／杯）。

◾大杯單品拿鐵，8杯499元，5.7折（原價110元／杯）。

★萊爾富

萊爾富門市即日起至10月28日，多款指定咖啡「買1送1」，包括：大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵、特大杯美式、特大杯拿鐵，同品項買1送1。

Hi-Life VIP APP即日起至10月28日也有咖啡寄杯優惠，特大杯美式、特大杯拿鐵、大杯特濃美式、大杯特濃拿鐵，同品項「買20送20」。

▲Hi Café與美祿聯名推出「巧克力飲品」，期間限定「買1送1」。（圖／業者提供）

此外，萊爾富10月29日起至11月25日推出「巧級喜歡你」活動，Hi Café 聯名「美祿」，推出「熱巧克力歐蕾」售價65元、「熱巧克力珍珠歐蕾」售價79元，以苦甜平衡的可可風味，搭配滑順牛奶，再加入美祿麥芽巧克力粉，風味香醇濃厚；而咀嚼控可再加珍珠享受Q彈風味，活動期間「買1送1」。

「巧級喜歡你」也集結超過百款來自各國的巧克力零食，包括Godiva 醇享系列巧克力、Milka OREO三明治餅乾巧克力、Millennium 巧克力棒、明治Galbo 可可球與香菇造型餅乾、金莎巧克力系列、77乳加巧克力系列等，活動期間購買「任2件85折」、「任3件75折」優惠。