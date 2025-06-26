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威力彩17.5億！江柏樂曝「超神轉運法」必學

▲威力彩上看17.5億！命理師江柏樂公開「超神開運術」，提醒4個生肖財運不錯，可以試試看手氣。

▲威力彩上看17.5億！命理師江柏樂公開「超神開運術」，提醒4個生肖財運不錯，可以試試看手氣。（合成圖）

記者劉邠如／綜合報導


台灣彩券威力彩頭獎已連續34期槓龜，今（26）日晚間再度開獎，頭獎累積金額上看17.5億元，再次引發全台民眾的「億萬富翁夢」。面對這波驚人的高額獎金，究竟哪些人最有機會抱回大獎？知名命理師江柏樂近日獨家分享了今年下半年運勢較旺的生肖，以及提升財運和人緣的獨家秘訣，希望能助民眾一臂之力，讓財神降臨！


下半年偏財運生肖看這裡！
江柏樂老師指出，今年下半年運勢將有明顯提升的生肖是：牛、羊、龍、狗。他特別提到，這四個生肖在去年可能經歷較多挑戰，因此在下半年將會迎來好運，特別是在偏財方面，購買彩券中獎的機會也相對較高。

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除了生肖外，江柏樂老師也分享了一個挑選彩券行的獨門秘訣：「觀察彩券行的老闆或員工，如果他們的額頭看起來會發亮，那代表他們本身的運勢極佳，這間店就很有可能開出大獎！」


招財轉運小撇步：大廟「過香火」提升運勢
江柏樂老師強調，有宗教信仰的人財運往往較好，因此建議民眾可以前往大廟提升自身運勢。他提供了一套簡單的「過香火」招財法：


1. 向神明稟告，祈求運勢變好。
2. 雙手捧著香爐的香煙，先往頭頂拍三下。
3. 接著左右手各拍三下，前胸拍三下，後背拍四下。
江柏樂老師表示，這套動作可以有效地將身上的衰運趕走，引進好運，之後再去購買樂透，中獎機率也會隨之提高。

特定生肖與月份的財運亮點
對於更精準的財運時機，江柏樂老師進一步說明：

屬龍的朋友：在今年農曆九月（國曆約十月）財運最旺。
屬狗的朋友：雖然農曆三月已過，但在今年偏財運仍強。
屬牛的朋友：在今年農曆十二月（國曆約明年一月）財運會特別強勁。
屬羊的朋友：下半年整體運勢看漲，財運也隨之提升，可多加把握。
他建議這些生肖的朋友，可以在所屬的財運月份多加留意，把握購買彩券的好時機。


非旺運生肖也能沾光！「合資」提升中獎率
若非屬牛、羊、龍、狗等偏財運旺的生肖，是否就與大獎無緣？江柏樂老師提供了一個解決方案：「如果你的生肖不是偏財運較旺的，可以考慮與這些生肖的朋友合資購買彩券，這樣也能大大提升中獎的機會！」
江柏樂老師的分享，為民眾在下半年的財運和人緣提供了具體的指引，無論是希望透過彩券試手氣，或是想改善人際關係，都能從中找到實用的建議。


加碼分享：想要好人緣？「拜拜花」招貴人、好桃花！
除了財運，江柏樂老師也分享了提升人緣、招來貴人與好桃花的秘方：
1. 準備一束鮮花到廟裡拜拜。
2. 拜拜後，將這束花帶回家中。
3. 男生將花插在床頭左邊，女生則插在床頭右邊。
他解釋，這樣的擺放方式符合「男左女右」的原則，能有效招來貴人、好桃花以及良好的異性緣。

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