基隆七堵友二里自主防災演練　社區攜手企業守護家園

▲基隆七堵友二里自主防災演練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區友二里於17日在復興國小籃球場舉辦「自主防災社區精進實作演練」，由里長蘇秋福號召社區防災編組志工、土石流保全住戶及居民參與，並結合七堵區公所、警察、消防、衛生、環保單位及防災協作中心、在地防災企業「盛美香西點麵包店」等，總計近50名防災夥伴投入，共同強化社區災害應變能量。

演練模擬颱風警報及土石流黃色、紅色警戒發布到解除的應變流程，由里長帶領社區防災成員投入行動，強調里鄰互助及協助避難弱勢，特別著重預防性疏散，爭取更多黃金避難時間。

活動同步舉行「防災企業簽訂儀式」，七堵區公所與盛美香西點麵包店攜手合作，成為社區防災夥伴。麵包店負責人楊麗玉笑稱：「如果道路中斷，就一起來盛美香啃吐司吧！」為嚴肅的防災工作增添溫暖氛圍。

農村水保署台北分署副工程司童偉安、基隆市產發處副處長黃毅維及七堵區長林賢家到場勉勵。林區長肯定友二里長期推動防災的積極作為，尤其在地商家親身參與演練更具意義。

演練過程也展示複合式災害應變機制。防災協作中心啟動後，將進行災情通報、疏散撤離、物資發放及避難收容等工作，需大量民力投入。社區自主動員與民間力量被視為關鍵，可在第一時間提升生存機率、降低災害衝擊。

基隆市消防局百福分隊則於現場教導民眾CPR「叫、叫、壓、電」流程與AED「開、貼、插、電」步驟，鼓勵勇於急救、即刻救人。警察局三分局及復興派出所協助模擬土石流紅色警戒強制撤離，提醒居民以生命安全為優先。

七堵區衛生所提醒，避難處所需備妥急救箱並學習止血包紮，以因應長者及受傷民眾的需求；環保局則支援清潔車輛，協助災後復原工作。此次演練展現官民協力防災的決心，強化社區防災韌性，為面對極端氣候與大規模災害建立更完善的應變能力。