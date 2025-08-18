　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

基隆七堵友二里自主防災演練　社區攜手企業守護家園

▲基隆七堵友二里自主防災演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆七堵友二里自主防災演練。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市七堵區友二里於17日在復興國小籃球場舉辦「自主防災社區精進實作演練」，由里長蘇秋福號召社區防災編組志工、土石流保全住戶及居民參與，並結合七堵區公所、警察、消防、衛生、環保單位及防災協作中心、在地防災企業「盛美香西點麵包店」等，總計近50名防災夥伴投入，共同強化社區災害應變能量。

演練模擬颱風警報及土石流黃色、紅色警戒發布到解除的應變流程，由里長帶領社區防災成員投入行動，強調里鄰互助及協助避難弱勢，特別著重預防性疏散，爭取更多黃金避難時間。

▲基隆七堵友二里自主防災演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

活動同步舉行「防災企業簽訂儀式」，七堵區公所與盛美香西點麵包店攜手合作，成為社區防災夥伴。麵包店負責人楊麗玉笑稱：「如果道路中斷，就一起來盛美香啃吐司吧！」為嚴肅的防災工作增添溫暖氛圍。

農村水保署台北分署副工程司童偉安、基隆市產發處副處長黃毅維及七堵區長林賢家到場勉勵。林區長肯定友二里長期推動防災的積極作為，尤其在地商家親身參與演練更具意義。

▲基隆七堵友二里自主防災演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

演練過程也展示複合式災害應變機制。防災協作中心啟動後，將進行災情通報、疏散撤離、物資發放及避難收容等工作，需大量民力投入。社區自主動員與民間力量被視為關鍵，可在第一時間提升生存機率、降低災害衝擊。

基隆市消防局百福分隊則於現場教導民眾CPR「叫、叫、壓、電」流程與AED「開、貼、插、電」步驟，鼓勵勇於急救、即刻救人。警察局三分局及復興派出所協助模擬土石流紅色警戒強制撤離，提醒居民以生命安全為優先。

七堵區衛生所提醒，避難處所需備妥急救箱並學習止血包紮，以因應長者及受傷民眾的需求；環保局則支援清潔車輛，協助災後復原工作。此次演練展現官民協力防災的決心，強化社區防災韌性，為面對極端氣候與大規模災害建立更完善的應變能力。

▲基隆七堵友二里自主防災演練。（圖／記者郭世賢翻攝）

【更多新聞】

►單親媽自摔亡！男友自責情緒低落尋短　父親節前夕雙重悲劇

►紅線臨停未靠邊！乘客開車門撞傷騎士　無照運將判拘35天

►基隆男疑施毒暴斃　倒臥31號橋「針筒留樓梯間」不治

►萬里聯結車對撞客運釀1死14傷　檢警查出「鋼條超載4噸」成關鍵

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

08/17 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 1 4302 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
23歲女友當街遭扯衣爆打　原因曝光
侯漢廷爆「快樂宴」猛料　經部：郭智輝已找律師提告
好多阿嬤都叫「罔市」　醫一查爆心酸：那年代真實寫照
獨／「最懂事女友」現身永康街　親切寵粉：我記得你
5個常犯的「刷牙壞習慣」 易導致牙齦退縮、口臭
河北彩伽「台灣演唱會」浴衣登場　台女優胎尼現身貼貼合照

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

基隆七堵友二里自主防災演練　社區攜手企業守護家園

新北瑞芳龍潭里防災演練　居民實戰模擬災害應變

新北整治有成！中和瓦磘溝烏魚群現蹤　生態廊道復育成功

桃園大貨車吊臂扯倒電桿「電線起火」！警封路消防急撲滅

新北社會住宅再添一處　鄰淡水紅樹林站僅3分鐘

萌娃變身小警察！瑞芳警創意開箱派出所　交安知識從小扎根

地面師詐騙猖獗　南投力推地籍異動即時通等不動產防詐三利器

台南市議會臨時會閉幕　黃偉哲回應普發現金13億將審慎研議

台南弱勢家庭齊聚餐會　黃偉哲：吃得到的幸福最溫暖

山邊媽祖顯神恩！停鑾花蓮市公所發爐　加持贈「停駕彩」

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

【全場最賺的娃】李多慧溫柔抱小粉絲看球　媽媽超嗨：兒子人生高光時刻

【健康疑雲】72歲普丁被捕捉「雙腿異常抽動」！　「詭異搖晃」模樣網熱議

【發起戰鬥邀請】李珠珢VS李雅英的小書包大亂鬥 確定不是李三歲VS李五歲？

戚薇打肉毒過量：眉毛動不了　不動法令紋「希望是個活人」

【原民弟又來了！】豐年祭熱舞...主持人：晚上別偷看爸媽睡覺

基隆七堵友二里自主防災演練　社區攜手企業守護家園

新北瑞芳龍潭里防災演練　居民實戰模擬災害應變

新北整治有成！中和瓦磘溝烏魚群現蹤　生態廊道復育成功

桃園大貨車吊臂扯倒電桿「電線起火」！警封路消防急撲滅

新北社會住宅再添一處　鄰淡水紅樹林站僅3分鐘

萌娃變身小警察！瑞芳警創意開箱派出所　交安知識從小扎根

地面師詐騙猖獗　南投力推地籍異動即時通等不動產防詐三利器

台南市議會臨時會閉幕　黃偉哲回應普發現金13億將審慎研議

台南弱勢家庭齊聚餐會　黃偉哲：吃得到的幸福最溫暖

山邊媽祖顯神恩！停鑾花蓮市公所發爐　加持贈「停駕彩」

反嗆李正皓小丑、拐瓜劣棗　黃國昌：在打臉會去投公投的賴清德？

央行否認「限貸令」影響都更危老　急喊貸款年增率逾2成

別再靠感覺談戀愛　用Future-Proofing約會法找出能陪你走下去的人

蔣萬安建議賴清德「找童子賢組閣」　黃國昌：卓榮泰先內閣總辭

基隆七堵友二里自主防災演練　社區攜手企業守護家園

新北瑞芳龍潭里防災演練　居民實戰模擬災害應變

侯漢廷爆「快樂宴」猛料　經部：郭智輝已找律師提告

女友不戒菸！高雄男當街痛毆「掃把打斷」扯髮拖行

新北整治有成！中和瓦磘溝烏魚群現蹤　生態廊道復育成功

獨家／「最懂事女友」現身永康街　金奈見親切寵粉：我記得你

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

地方熱門新聞

台南市長黃偉哲同意將超收13億發還於民藍軍建議普發1千元

即／妻墜柴山邊坡　夫拉一把也摔下山

嘉義縣80歲老夫妻驚傳雙亡！

高雄2米天坑原因出爐　市府明開挖

亞洲U15青少棒錦標賽台南登場黃偉哲盼中華隊旗開得勝

曾以為人生完了　她應用就業獎勵成優秀居服員

台南善化興華市地重劃開工三贏模式帶動地方發展

屏東駕駛人注意！大執法嚴抓「2違規」

桃園大貨車吊臂扯倒電桿起火！警封路消防急撲滅

台南市議會臨時會閉幕黃偉哲回應普發現金13億將審慎研議

新北社會住宅再添一處！

丹娜絲颱風台南創新作為啟動最快復原經費逾16億補助全國最多

2025白色派對音樂會　桃竹苗商圈簽署合作備忘錄

千萬文物失竊後又延宕3年重修台南元和宮改選信徒控程序不公

更多熱門

相關新聞

蜂鷹幼鳥誤闖火車　怕爆角落威嚇

蜂鷹幼鳥誤闖火車　怕爆角落威嚇

今日（8月14日）早上，基隆網友Raymond在搭火車行經百福站時，突然遇見一隻老鷹衝上車，牠在陌生環境中顯得非常緊張，在車廂內到處橫衝直撞。原本他以為是某個乘客的寵物鳥逃脫，沒想到居然是東方蜂鷹剛離巢的幼鳥。

縱放通緝犯、收賄包庇賭場　新北劣警被起訴

縱放通緝犯、收賄包庇賭場　新北劣警被起訴

基隆4學子榮獲志工菁英獎　邱佩琳喊讚

基隆4學子榮獲志工菁英獎　邱佩琳喊讚

基隆加油站開出千萬特別獎！幸運兒僅消費100元

基隆加油站開出千萬特別獎！幸運兒僅消費100元

又是酒駕！基隆貨車騎上路阻撞倒整支路燈

又是酒駕！基隆貨車騎上路阻撞倒整支路燈

關鍵字：

基隆友二里防災演練社區合作應變能力

讀者迴響

熱門新聞

韓國殘忍集中營！「3.8萬人慘淪性奴隸」

快訊／玲玲颱風估今晚生成！日氣象廳發布烈風警報　最新路徑曝

喝水前多一動作　塑膠微粒少90％

是你嗎？花39元買飲料爽中1000萬「獎落這縣市」

快訊／49歲金鍾國宣布結婚！「女方身分成謎」

8歲男童獨活原因曝！外公、女山友捨命保護他

金鍾國未婚妻身份曝光！「為愛妻砸1.55億購豪宅」保護女方婚禮不公開

即／大阪道頓堀大火「2消防員死亡」！狂燒3小時

即／大阪道頓堀大火！　黑煙狂竄天際

陸客遊日怒求撤下「中華民國國旗」！老闆1舉動被讚報

新颱風最快今生成　預估路徑曝

李珠珢PO跳舞片「將隊友全打碼」掀戰

40歲就白內障！台中OL視力驟降剩0.1

何妤玟脫了「單穿內衣」

蟑螂、螞蟻都陣亡「實用大絕曝光」　網點頭有效

更多

最夯影音

更多

【令人羨慕的愛情】每天等女友下樓都像開驚喜包

【小朋友上樓梯？】鼠鼠誤闖手扶梯陷入無限迴圈！

【下次不敢惹】李珠珢、南珉貞騎軍旗被制止下跪道歉

【放天燈1動作遭檢舉罰萬元】旅遊YTR重回十分老街背景全是違法者

權恩妃現身大巨蛋　「性感熱舞」萬人暴動

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

百萬人認證的神奇西芹汁

百萬人認證的神奇西芹汁

「文里補習班」開課啦！這次要來補「排毒的知識」，親手還原【神奇西芹汁】！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面