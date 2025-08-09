　
生活

鬼門開晚1個月「好兄弟又餓又兇」　專家回應了！曝1生肖要小心

▲嘉義城隍爺夜巡,鬼月,嘉義城隍廟。（圖／記者陳涵茵攝)

▲今年8月22日子時鬼門開。（示意圖／ETtoday資料照)

網搜小組／劉維榛報導

今年迎來19年一次的閏六月，因此鬼門開也往後推移，不少民眾擔心，好兄弟多餓了一個月可能更餓更兇？對此，民俗專家柯柏成直言，「這純屬臆測而已」，而今年鬼月會在8月22日子時開啟，特別提醒屬蛇且為農曆正月出生之人要注意車關、遠離水邊，就怕農曆7月容易有意外發生。

柯柏成表示，今年處暑節氣在陽曆8月23日凌晨4時33分35秒交節氣，該天也是農曆七月鬼門開，因此有人擔心是否因為閏六月關係，「好兄弟放暑假被延後一個月可能更餓更兇？」柯柏成則要大家別擔心，「這純屬臆測而已」，因為曆法的循環是周期性的發生，不單單只發生在今年。

柯柏成說，傳統寺廟會在子時，也就是前一晚（8月22日）23時至隔日凌晨1點舉行儀式，開啟廟中「鬼門」或「龕門」，象徵接引好兄弟來到陽間，普渡拜拜是整個月都可以，這個儀式的核心就是祭祀大士爺。

柯柏成進一步解釋，有關大士爺的由來可以說是融合佛教菩薩、道教神祇、民間鬼王共三重淵源，但觀世音菩薩在這裡的形象就會從慈眉善目，幻化「鬼王相」威嚇孤魂，額頭嵌有觀音像（如嘉義民雄大士爺廟），以威嚴的神態鎮壓鬼魂，有大士爺的坐鎮，好兄弟們一衝出地府才不會亂了秩序，並可由大士爺的威神讓供品公平地分配。

事實上，8月23日處暑意為「出暑」，標示暑氣漸漸消退、秋涼漸至，晝夜溫差增大，是天地能量轉換的節點，傳統民俗上認為此時適合調整運勢，另一種解釋是雖然處暑是在立秋之後，但不要掉以輕心秋老虎的厲害，仍然處於暑氣的籠罩之下。

柯柏成表示，進入處暑後「屬豬和鼠」兩個生肖的朋友，人緣桃花特別旺，桃花不限定是異性緣，例如做業務的朋友也很需要人緣桃花、開實體門市的也需要，這兩個生肖的朋友可以好好把握，可以配戴上玉器類的飾品增加這方面的運勢，屬虎及兔兩個生肖的文昌運特別好，有助於學習及考試，如果環境許可，可以在住家的東方放置奇數數量的幸運竹增加運勢。

至於屬蛇且為農曆正月出生之人，在農曆7月要特別注意，柯柏成提醒，這個月要特別小心車關，如果有遠地出國的旅行計畫盡量改期，因工作不得已也要盡量遠離水邊（大海河流之類的），容易有意外發生，等鬼月結束後就會平安。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

