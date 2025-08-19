　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台男去買春！東京大久保公園站壁女「2年賺1億」：恩客7成是外國人

▲▼日本東京歌舞伎町。（圖／VCG）

▲日本東京歌舞伎町夜晚總是吸引許多「失學少女」。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

日本東京歌舞伎町大久保公園周邊近年出現大量女性「站壁」從事賣春招客的現象，甚至有被逮捕的女性供稱，曾與台灣男性發生性交易。她透露自己兩年來靠「站壁」賺進約1億日圓（約新台幣2040萬元），其中七成客人都是外國人。部分來自台灣的男性，甚至是透過當地熱門社群網站得知後，專程飛到日本買春。

根據日媒《東京新聞》，日本東京警視廳數據顯示，光是今年1至6月，因涉嫌違反《賣春防止法》而遭逮捕的女性多達75人，人數是去年同期的2倍以上。其中高達4成供稱，從事賣春的主要動機是為了支付牛郎店男公關的費用。

▲▼日本東京大久保公園、歌舞伎町等出現許多穿短裙的年輕女性，深夜倒臥街邊呼呼大睡。（圖／翻攝自X）

▲日本東京大久保公園、歌舞伎町等出現許多穿短裙的年輕女性，深夜倒臥街邊呼呼大睡。（圖／翻攝自X）

記者於7月底某個星期日晚間實地採訪，夜幕低垂後前往大久保公園與附近情趣旅館街道，時常可見年輕女性在路邊或站或蹲，與陌生男子短暫交談後便一同進入旅館，氛圍冰冷疏離，毫無親密感。這些被稱為「立ちんぼ」（站壁）的女性自新冠疫情期間開始大量出沒，甚至在社群媒體上被拍攝、流傳到世界各地。

其中一名20多歲女性因違法遭逮，她供稱透過「站壁」比在風俗店更容易攬客，並承認7成客戶來自海外。警方推估她兩年來收入突破1億日圓，而她的恩客就包含一名台灣男性。該名男子表示，自己原本是以觀光為目的來日本，卻因在台灣社群平台上看到「大久保公園有女性可以發生性行為」的訊息，才前往消費。

▲▼東京新宿歌舞伎町的牛郎店廣告看板。（圖／VCG）

▲歌舞伎町的牛郎店廣告看板。（圖／VCG）

這股風潮背後，更凸顯出「惡質男公關」問題。警方指出，部分女性因背負龐大賒帳，被迫以賣春方式償還。另一起案例中，一名20多歲女性因支付男公關花費，3年間砸下高達4800萬日圓，最後同樣因違反《賣春防止法》被捕。

對此，日本政府今年6月修正《風俗營業法》，明文禁止以支付牛郎店費用為由強迫女性賣春的行徑，並加重刑責。非營利組織「Rescue Hub」理事長坂本新擔憂，部分男公關仍會規避法律。他呼籲警方持續加強監控與取締，避免更多女性被迫淪入惡性循環。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

關鍵字：

日韓要聞歌舞伎町大久保公園失學少女站壁立ちんぼ日本東京牛郎

